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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Нужно ли вводить экологический режим ЧС в Бишкеке? Опрос

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality сегодня Бишкек вновь находится на первом месте. В 8.30 статус города отмечен как «опасно» (Hazardous). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 428 (AQI).

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Ранее директор Первого детского хосписа предложила ввести экологический режим чрезвычайной ситуации в Бишкеке. Она считает, что бишкекчане начнут умирать не от COVID-19, а от загрязненного воздуха, если власти и дальше будут бездействовать.

Руководитель экологического движения «МувГрин» Мария Колесникова рассказала, что в разных странах мира предпринимают меры для улучшения качества воздуха — переводят ТЭЦ на газ, ограничивают работу частных бань, заводов.

Редакция 24.kg решила поинтересоваться у читателей: стоит ли ввести режим ЧС в Бишкеке из-за экологической ситуации.

Нужно ли вводить экологический режим ЧС?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178787/
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