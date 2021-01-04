Нужно ли вводить экологический режим ЧС в Бишкеке? Опрос

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality сегодня Бишкек вновь находится на первом месте. В 8.30 статус города отмечен как «опасно» (Hazardous). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 428 (AQI).

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Ранее директор Первого детского хосписа предложила ввести экологический режим чрезвычайной ситуации в Бишкеке. Она считает, что бишкекчане начнут умирать не от COVID-19, а от загрязненного воздуха, если власти и дальше будут бездействовать.

Руководитель экологического движения «МувГрин» Мария Колесникова рассказала, что в разных странах мира предпринимают меры для улучшения качества воздуха — переводят ТЭЦ на газ, ограничивают работу частных бань, заводов.

Редакция 24.kg решила поинтересоваться у читателей: стоит ли ввести режим ЧС в Бишкеке из-за экологической ситуации.