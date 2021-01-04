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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

В Бишкеке предложили ввести экологический режим ЧС из-за смога

Директор Первого детского хосписа предложила ввести экологический режим чрезвычайной ситуации в Бишкеке. Об этом она написала в Facebook.

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По ее словам, бишкекчане будут умирать не от COVID-19, а от загрязненного воздуха, если все будут бездействовать.

«По данным ВОЗ, загрязнение атмосферного воздуха — одна из основных причин смертности и заболеваемости во всем мире. Его последствия для здоровья варьируются от роста числа госпитализаций и помещения в отделения неотложной помощи до повышенного риска преждевременной смерти. По оценкам, во всем мире с загрязнением атмосферного воздуха связано около 4,2 миллиона случаев преждевременной смерти, главным образом от болезней сердца, инсульта, хронической обструктивной болезни легких, рака легких и острых респираторных инфекций у детей», — написала она.

Руководитель экологического движения «МувГрин» Мария Колесникова рассказала 24.kg, что в разных странах мира предпринимают меры для улучшения качества воздуха.

«Например, если ТЭЦ может работать на газе, то ее переводят на газ. Есть фирмы, заводы и частные бани, их деятельность ограничивают, просят временно работать также на газе. По автомобилям тоже есть меры, людям рекомендуют, по возможности, не пользоваться своими авто. Я думаю, что люди, которые предлагают ввести режим ЧС из-за смога, хотят таким образом привлечь внимание к острой проблеме, это правильно. Потому что пока мы не видим действенных мер. Даже санитарные проверки частных бань, проверка фильтров неэффективны. Мы пустили все на самотек, государство полностью расписалось в своем бессилии», — заключила Мария Колесникова.

Отметим, в рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек опять находится на первом месте. В 8.30 статус города отмечен как «опасно» (Hazardous). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 428 (AQI).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178747/
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