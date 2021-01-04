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Общество

На этой неделе кыргызстанцев ждут длинные выходные

На этой неделе кыргызстанцев ждут длинные выходные. Отдыхать будут с 7 по 10 января включительно.

Напомним, 7 января (четверг) в стране отмечается Рождество Христово, которое является нерабочим днем. Ранее Министерство труда и социального развития сообщало, что 8 января (пятница) будет рабочим днем. Но позднее и. о. премьер-министра Артем Новиков сказал, что его объявили выходным, чтобы избиратели, которые проживают не по месту прописки, успели доехать в регионы в день выборов и проголосовать.

В пресс-службе правительства уточнили, что выходной день 3 мая 2021 года переносится на рабочий день 8 января 2021 года. Соответствующее решение подписал исполняющий обязанности премьер-министра первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

Таким образом, кыргызстанцы — работники государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающие по пятидневной неделе, отдохнут с 7 по 10 января. «Руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, также рекомендовано перенести выходной день», — отметили в правительстве.

Выборы и референдум за форму правления состоятся в один день — 10 января (воскресенье).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178722/
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