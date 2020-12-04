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Общество

Кыргызстанцы на Новый год будут отдыхать три дня подряд

Кыргызстанцы на Новый год будут отдыхать три дня подряд. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития.

По его информации, кыргызстанцы будут отдыхать 1 января — это праздничный выходной день, который выпадает на пятницу. Далее 2-3 января — это суббота и воскресенье.

В ведомстве отмечают, что, по предварительной информации, переносить рабочие дни в этот раз не будут.

С 4 по 6 января снова рабочие дни. 7 января, в четверг, в стране выходной, а 8-го, в пятницу, кыргызстанцы снова выйдут на работу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175512/
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