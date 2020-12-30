Новым генеральным директором ОТРК стал Бактияр Алиев

Новым гендиректором ОТРК стал Бактияр Алиев. Об этом 24.kg сообщил член наблюдательного совета телерадиокорпорации Жылдызбек Керимбаев.

По его словам, кандидатуру Бактияра Алиева поддержали 11 членов совета. Еще по два голоса получили Болотбек Тиллебаев и Абдыкадыр Султанбаев.

Всего на должность гендиректора ОТРК претендовало 15 человек.

Напомним, что 6 октября Жайнак Усен уулу подал в отставку. Наблюдательный совет назначил временно исполняющим обязанности гендиректора своего члена Жылдыз Бакашову. Но позднее в ОТРК сменилось несколько и. о. руководителя.