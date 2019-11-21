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Общество

Телеканалу «Апрель» разрешили выйти в эфир

ОсОО «Цифровые технологии» разрешило «Апрелю» выйти в эфир. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Как отмечается, решение принято сегодня на общем собрании членов ОсОО.

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«Кроме того, там же принято решение сохранить вещание 7-го канала. Решение принималось путем тайного голосования. В итоге большинство членов ОсОО «Цифровые технологии» высказалось за вещание обоих телеканалов», — говорится в сообщении.

Напомним, ОсОО «Цифровые технологии» — это частный оператор телевещания. В его составе 21 участник, которые представляют 21 телеканал. В их числе 7-й канал и телеканал «Апрель».

В настоящее время телеканал «Апрель» ведет подготовку к возобновлению вещания.

Предположительно, выход в эфир запланирован на следующий вторник, 26 ноября.

Эфир телеканала прервали 7 августа. Следственные органы 9 августа арестовали здание «Медиа Форума», где расположены штаб СДПК и офис телекомпании. Таким образом работа «Апреля» была практически заблокирована.
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