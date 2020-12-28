Главу Бишкекглавархитектуры Асхата Тулебердиева отпустили под домашний арест

Задержанного по факту коррупции начальника МП «Бишкекглавархитектура» Асхата Тулебердиева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что такую меру пресечения избрал Первомайский районный суд столицы. Асхат Тулебердиев должен находиться дома с 21.00 до 6.00. Под домашним арестом он пробудет до 24 февраля 2021 года.

В суде эту информацию подтвердили.

Напомним, что ранее Асхат Тулебердиев проходил по делу о земельных участках экс-мэра Албека Ибраимова и был оштрафован судом на 260 тысяч сомов. 25 декабря чиновника вновь задержали. По версии следствия, в 2017 году отдельные должностные лица мэрии Бишкека, управления земельных ресурсов и МП «Бишкекглавархитектура», преследуя корыстные цели по незаконному обогащению, действуя в преступном сговоре с третьими заинтересованными в победе на торгах лицами, проводили фиктивные торги на земельные участки с заранее предопределенным победителем.