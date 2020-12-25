Стационар на авиабазе «Ганси»: строителям недоплатили 7 миллионов сомов

Государственное предприятие «Аскер курулуш» задолжало строителям, проводившим капитальный ремонт на бывшей авиабазе «Ганси», более 7 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Уточняется, что во время пандемии коронавируса госпредприятие проводило капремонт зданий, подлежащих перепрофилированию под больницу. На эти цели между бишкекским жилищным отделом при Госкомитете по делам обороны и ГП «Аскер курулуш» был заключен договор на 42 миллиона 980 тысяч сомов.

«Из них бишкекский жилищный отдел перечислил на счет компании 39 миллионов 700 тысяч 675 сомов. По предварительной информации, долг предприятия перед субподрядчиками, обеспечивающими стройматериалами, а также строителями составляет более 7 миллионов сомов. Военная прокуратура проводит проверку по данному факту. В случае, если выявятся нарушения, надзорным органом будут приняты соответствующие меры», — сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, обсервацию на территории бывшей американской авиабазы «Ганси» преобразовали в инфекционный стационар.