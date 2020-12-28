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Общество

Волонтеры, медики, дружинники: кого кыргызстанцы считают человеком года (опрос)

2020-й выдался для кыргызстанцев непростым. Произошло сразу несколько событий, которые серьезно повлияли на нашу жизнь. Весной страна столкнулась с пандемией коронавируса, на пике заболеваемости в день умирало до 85 человек, заболевали более полутора тысяч.

Не меньшим испытанием стали выборы в Жогорку Кенеш. В ночь на 6 октября мирный митинг за отмену их итогов перерос в столкновения протестующих и силовиков. Произошел очередной государственный переворот.

Эти и другие события республика пережила не без помощи народных героев. Обычные люди объединялись, чтобы помогать нуждающимся во время пандемии COVID-19 или охранять столицу от мародерства в октябре.

Кто они, кыргызстанцы, — герои 2020 года? С таким вопросом журналист 24.kg обратился к тем, кто и сам мог бы претендовать на это звание.

Волонтеры как ангелы

Медиаэксперт в области здравоохранения Елена Баялинова считает, что волонтеров из движения по оказанию помощи в первый летний пик пандемии коронавируса определенно можно назвать людьми года.
из интернета
Фото из интернета. Елена Баялинова
«Они, как ангелы, слетелись на нашу всеобщую беду и взяли под теплое крыло всех страждущих кыргызстанцев, потерявших всякую надежду на спасение. Они не снимали своих белых одежд до последнего просящего», — говорит она.

Двадцатилетняя студентка КГМА Адинай Мырзабекова ценой собственной жизни снова вернулась на небеса, чтобы попросить еще помощи умирающим и больным. Слава героям!

Елена Баялинова

Пресс-секретарь муниципального предприятия «Тазалык» и активный пользователь соцсетей Жибек Каракеева тоже отметила работу волонтеров, медиков, рабочих городских служб и неравнодушных горожан, выразила им благодарность.

Facebook
Фото Facebook. Жибек Каракеева
«Благодаря всем этим людям, их сплоченности мы перенесли пандемию, беспорядки и митинги в городе. Огромное спасибо каждому из них. Вы герои! Каждый раз убеждаюсь в том, что у нас очень сплоченные и добрые люди, которые всегда придут на помощь. Особенно хочу отметить всех молодых ребят, смотря на них, хочется верить в светлое будущее нашей страны. Не сдавайтесь! Верьте в себя! Все получится», — сказала она.

Спасибо молодежи

Экс-вице-премьер-министр Эркин Асрандиев говорит, что в этом году восхитился активной молодежью страны.

из интернета
Фото из интернета. Эркин Асрандиев
«Мой комментарий будет посвящен не какому-то определенному человеку, а в целом нашей активной молодежи, которая прекрасно себя проявила в момент пика пандемии COVID-19. Именно молодежь массово записалась в волонтеры, они помогали всем нуждающимся. Причем очень большое число людей делали это не для рекламы, ничего не афишировали. Весной ребята помогали продуктами и деньгами, летом — лекарствами и медоборудованием. Осенью организовали народные дружины для обеспечения безопасности Бишкека», — делится он.

Я отдаю дань нашему молодому поколению.

Эркин Асрандиев

У экономиста Азамата Акенеева уходящий год ассоциируется с пандемией и социальным протестом, который привел к смене власти в октябре.

из интернета
Фото из интернета. Азамат Акенеев
«Второе, на мой взгляд, важнее, значение болезни преувеличено, сейчас очевидно, что эти инфекции будут сопровождать человечество постоянно. Человеком года для меня является представитель молодежи Кыргызстана, движущей силой протеста, которая больше не хочет мириться с тем, что происходит в стране, и тем будущим, которое уготовила для нее старая элита. Молодежь, которая хочет участвовать в построении нового государства, чей голос будет звучать все громче. Это и молодой парень Умут, погибший в ту ночь, и Сания Токтогазиева, кто сейчас активно противодействует попыткам узурпации, и тысячи других», — рассказывает он.

Я призываю всех политиков в стране не игнорировать этот тренд, а использовать энергию молодых на благо республики.

Азамат Акенеев

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко тоже не смогла назвать определенного человека, который вдохновил ее в уходящем году.

из интернета
Фото из интернета. Наталья Никитенко

«Я долго думала, мне действительно сложно назвать одного человека. Однозначно это должны быть врачи, волонтеры и журналисты. Первые спасали и продолжают спасать человеческие жизни в непростых условиях пандемии коронавируса. Волонтеры также практически спасали жизни. Я бы каждому из них сказала спасибо за проделанную работу», — делится она.

Журналисты обеспечивали нас своевременной информацией и координировали лучше, чем госорганы. Помогали ответить на вопросы: где получить помощь, что нужно делать, сколько и где есть свободные койко-места.

Наталья Никитенко

Умут – наша надежда

из интернета
Фото из интернета. Темирлан Султанбеков
Член политсовета партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков отметил 19-летнего Умутбека Алтынбек уулу.

Под утро 6 октября от полученных травм Умутбек Алтынбек уулу скончался в Нацгоспитале.

«Я подумал и решил, что Умутбек — парень-революционер, отдавший свою жизнь ради светлого будущего страны», — резюмировал молодой политик.

Практически все опрошенные прямо или косвенно выделили работу волонтеров и назвали их людьми года.

У читателей 24.kg тоже есть возможность назвать «Человека 2020 года». Кто, по вашему мнению, заслуживает этого звания?

Кто достоин звания «Человек 2020 года»?

 

 

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177897/
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