Волонтеры, медики, дружинники: кого кыргызстанцы считают человеком года (опрос)

2020-й выдался для кыргызстанцев непростым. Произошло сразу несколько событий, которые серьезно повлияли на нашу жизнь. Весной страна столкнулась с пандемией коронавируса, на пике заболеваемости в день умирало до 85 человек, заболевали более полутора тысяч.
Не меньшим испытанием стали выборы в Жогорку Кенеш. В ночь на 6 октября мирный митинг за отмену их итогов перерос в столкновения протестующих и силовиков. Произошел очередной государственный переворот.
Эти и другие события республика пережила не без помощи народных героев. Обычные люди объединялись, чтобы помогать нуждающимся во время пандемии COVID-19 или охранять столицу от мародерства в октябре.
Кто они, кыргызстанцы, — герои 2020 года? С таким вопросом журналист 24.kg обратился к тем, кто и сам мог бы претендовать на это звание.
Волонтеры как ангелыМедиаэксперт в области здравоохранения Елена Баялинова считает, что волонтеров из движения по оказанию помощи в первый летний пик пандемии коронавируса определенно можно назвать людьми года.
Двадцатилетняя студентка КГМА Адинай Мырзабекова ценой собственной жизни снова вернулась на небеса, чтобы попросить еще помощи умирающим и больным. Слава героям!Елена Баялинова
Пресс-секретарь муниципального предприятия «Тазалык» и активный пользователь соцсетей Жибек Каракеева тоже отметила работу волонтеров, медиков, рабочих городских служб и неравнодушных горожан, выразила им благодарность.
Спасибо молодежиЭкс-вице-премьер-министр Эркин Асрандиев говорит, что в этом году восхитился активной молодежью страны.
Я отдаю дань нашему молодому поколению.Эркин Асрандиев
У экономиста Азамата Акенеева уходящий год ассоциируется с пандемией и социальным протестом, который привел к смене власти в октябре.
Я призываю всех политиков в стране не игнорировать этот тренд, а использовать энергию молодых на благо республики.Азамат Акенеев
Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко тоже не смогла назвать определенного человека, который вдохновил ее в уходящем году.
«Я долго думала, мне действительно сложно назвать одного человека. Однозначно это должны быть врачи, волонтеры и журналисты. Первые спасали и продолжают спасать человеческие жизни в непростых условиях пандемии коронавируса. Волонтеры также практически спасали жизни. Я бы каждому из них сказала спасибо за проделанную работу», — делится она.
Журналисты обеспечивали нас своевременной информацией и координировали лучше, чем госорганы. Помогали ответить на вопросы: где получить помощь, что нужно делать, сколько и где есть свободные койко-места.Наталья Никитенко
Умут – наша надежда
«Я подумал и решил, что Умутбек — парень-революционер, отдавший свою жизнь ради светлого будущего страны», — резюмировал молодой политик.
Практически все опрошенные прямо или косвенно выделили работу волонтеров и назвали их людьми года.
У читателей 24.kg тоже есть возможность назвать «Человека 2020 года». Кто, по вашему мнению, заслуживает этого звания?