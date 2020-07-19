В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 1 тысяча 20 случаев заболевания коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выявлено 369 заболевших, в Оше — 151, Чуйской области — 123, Ошской — 178, Таласской —37, Нарынской — 31, Иссык-Кульской — 31, Джалал-Абадской — 40, Баткенской — 70.

Всего за весь период выявлено 26 тысяч 532 случая с учетом уточненных данных за 16 и 18 июля.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Аида Исмаилова сообщила, что коронавирусу присвоен код U07.1 в международной классификации болезней от ВОЗ, а внебольничной пневмонии — код U07.2, и она будет считаться проявлением вируса. Теперь Минздрав дает общие цифры.