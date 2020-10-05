Выборы-2020. Митингующие пытаются прорваться на территорию «Белого дома»

Митингующие на площади против итогов выборов двинулись в сторону «Белого дома». Они требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова, отмены итогов голосования и назначения нового.
Ранее протестующие призвали водителей присоединиться к ним. А позже перекрыли проезжую часть по проспекту Чуй.
Некоторые из участников пытаются прорваться на территорию охраняемого объекта. Митингующие взобрались на забор «Белого дома».
Начали кидать камни.
На акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».
Сообщается, что на митинге присутствуют около 5 тысяч человек.