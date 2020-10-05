Выборы-2020. Митингующие пытаются прорваться на территорию «Белого дома»

Митингующие на площади против итогов выборов двинулись в сторону «Белого дома». Они требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова, отмены итогов голосования и назначения нового.

Ранее протестующие призвали водителей присоединиться к ним. А позже перекрыли проезжую часть по проспекту Чуй.

Некоторые из участников пытаются прорваться на территорию охраняемого объекта. Митингующие взобрались на забор «Белого дома».

Начали кидать камни.

Фото — скриншот с веб-камеры на площади Ала-Тоо. Митингующие пошли в сторону «Белого дома»

На акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».

Сообщается, что на митинге присутствуют около 5 тысяч человек.