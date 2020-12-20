Афиша Бишкека на неделю: выставки, новогодние ярмарки и кинофестиваль

22-25 декабря. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

21-25 декабря. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (на проспекте Манаса), 10.00-19.00.

18 декабря — 15 января. Выставка «Восточные напевы»

В экспозиции представлены более 30 живописных работ известных художников: Алмаза Шаршекеева, Сансыза Мирзираимова, Нурбека Матаева и Чынгыза Ормонбекова. Представлены работы от цветочных натюрмортов и декоративных композиций до абстрактных полотен и сюрреалистических картин, наполненных символизмом. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.

18-30 декабря. Новогодняя арт-ярмарка

Представлены работы известных художников КР, ювелирные изделия, одежда и предметы быта, сувениры и новогодние подарки. Каждый сможет принять участие в различных творческих мастер-классах по живописи, войлоку, кураку, скульптурной лепке и гончарному мастерству. Подробнее

ЦУМ «Айчурек» (4-й этаж), 16.00-20.00.

1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставки о Белинском и Блоке

На выставке о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848) представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Экспозиция о русском поэте Серебряного века Александре Блоке (1880–1921) состоит из более 30 уникальных экспонатов, среди которых автографы рукописей, живописные портреты, фотоматериалы конца XIX — начала XX века.

Посетить выставки можно тут и тут.



11-25 декабря. Выставка «Куттуу боз-үй. Юрта благодатная. The Blessing Yurt»

Художница Алтынай Осмоева, вдохновленная формами и сокровенными смыслами традиционной кыргызской юрты, представляет ее публике под неожиданным ракурсом, через призму современного искусства и дизайна. Минималистические арт-объекты из войлока демонстрируют образы, на которые художницу вдохновили философия, конструкция и эстетика юрты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

11-29 декабря. Предновогодние городские ярмарки

Вы сможете приобрести необычные подарки на Новый год для близких и друзей. Предусмотрена и концертная программа. Подробнее

Возле памятника Курманджан датке, в здании кинотеатра «Октябрь», на мини-Арбате, 12.00-18.00.

21-25 декабря. VIII Форум молодого кино стран СНГ «Умут»

По его данным, форум посвящен памяти режиссера Ким Ки-Дука, умершего от коронавируса 11 декабря. Слоган — «Карантинные дневники киноманов». Подробнее

Кинотеатре «Ала-Тоо».

24 декабря. Кинопремьеры

«Огонь» (драма). Героическая история о пожарных и спасателях. То, что обычно называют подвигом, для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.

«Реальные пацаны против зомби» (комедия). В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, ученые пытаются найти антидот. Но герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью.

«Кол» (драма). На берегу озера Иссык-Куль по соседству живут рыбак-браконьер, его одиннадцатилетняя дочь и старый сельский учитель, недавно похоронивший свою жену. Старик видит в девочке свое духовное продолжение и относится к ней как к дочери, их объединяет вера в древнюю полузабытую легенду о священном озере, в котором живут души предков в виде рыб. Это становится причиной разлада и внутреннего конфликта между стариком и браконьером и между отцом и дочерью.

«Полное погружение» (мультфильм). Юный дельфин Дельфи живет в Подводном городе, оставшемся от неизвестной древней цивилизации. Он безответно влюблен в красавицу Мию, приемную дочь мэра Города, и мечтает попасть в Гвардию Дельфинов, но его никто не воспринимает всерьез. Однажды Дельфи вместе со своим другом Зеббом попадают в Затопленную крепость и находят там удивительную арку, проплыв через которую, можно стать тем, кем хочешь.

«Осторожно, Кенгуру!» (комедия). Марк — музыкант, живущий в заброшенной квартире в Берлине. Однажды раздается звонок в дверь, и он оказывается лицом к лицу с говорящим Кенгуру. Быстро убедив Марка, что вместе им будет гораздо веселее, Кенгуру без дальнейших церемоний переезжает в его холостяцкое жилье. С этого момента он начинает править жизнью Марка, задавая ему философские вопросы и доставляя им обоим всевозможные неприятности.

«Дебошир» (драма). Легендарный боксер Чак Уэпнер начинал с самых низов и однажды оказался на одном ринге с самим Мухаммедом Али. Его невероятная жизнь состояла из американских горок: череды крутых взлетов и жестоких падений. Он поднимался из грязи, чтобы побеждать на ринге, а потом снова падал в нее, отдавшись во власть выпивки. Бокс, женщины, победы и поражения в истории легенды.