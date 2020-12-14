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Общество

Стали известны участники VIII Форума молодого кино стран СНГ «Умут»

Стали известны участники VIII Форума молодого кино стран СНГ «Умут», который состоится в Бишкеке 21-25 декабря. Об этом сообщается на сайте департамента кинематографии КР.

По его данным, форум посвящен памяти режиссера Ким Ки-Дука, умершего от коронавируса 11 декабря.

Слоган — «Карантинные дневники киноманов».

В международном конкурсе участвуют «Карантинный дневник» (Казахстан), «Закарантирован» (Казахстан), «Карантин» (Казахстан), «Из Ховрино» (Россия), «Моя мама (не) самая лучшая» (Россия), «Отражение» (Россия), «Под гнездом аиста» (Армения), «Без него» (Иран — Россия), «Река» (Россия), «Айтал» (Россия), «Родственник» (Узбекистан), «Мир Вирус Человек Природа» (Узбекистан), «Вторжение» (Узбекистан), «Балапан» (Кыргызстан).

В национальном конкурсе участвуют фильмы «Скользкая дорога», «Близнецы после девяти», «Наследие предков», «Егерь», «Кара Жыгач», «Мечта», «Подсолнух», «На лодке», «Барахолка», «Таштан», «Смирение», «Индиго», «Предание о скрытом», «Туке», «Завещание», «Письмо».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176549/
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