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Общество

Мэрия Бишкека организует рождественскую ярмарку в центре столицы

Мэрия Бишкека организует рождественскую ярмарку в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, она будет проходить с 11 по 29 декабря возле памятника Курманжан датке и кинотеатра «Ала-Тоо». График работы с 12.00 до 18.00.

«Здесь каждый из вас сможет приобрести необычные подарки на Новый год для близких и друзей, ведь здесь будет представлена продукция от малых предприятий и производителей Первомайского района», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что подготовили и культурно-развлекательную программу для взрослых и малышей при содействии творческих коллективов «Семетей», «Кыргыз руху», «Доор», «Сувенир».

«Концертная программа будет проходить 12, 13, 16, 23 и 29 декабря с 14.00 до 17.00, с соблюдением всех санитарных правил», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, в рамках концертной программы будет проводиться конкурс музыкального творчества, выступления будут размещены на официальной странице Первомайского акимиата в Facebook. Победителей и призеров конкурса определят по количеству отметок «Нравится».

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 25 декабря 2020 года. По всем вопросам обращаться по телефону: 0707118888 (WhatsApp).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176283/
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