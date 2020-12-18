Жители города Ош просят отсоединить строительную компанию от их теплосети

Жители Оша просят отсоединить строительную компанию от их теплосети. Об этом 24.kg сообщил их представитель Замир Даминов.

По его словам, домовладельцы девяти многоэтажных жилых домов, расположенных на улице Шакирова и проспекте Масалиева, обратились с открытым письмом к власти.

«В 2018 году Ошская ТЭЦ в нарушение «Правил технологического присоединения к системам теплоснабжения » и без учета технических параметров объекта капитального строительства подключила к системе теплоснабжения наших домов новый 550-квартирный жилкомплекс «Нурзаман»», — говорит Замир Даминов.

На сегодня теплоснабжение шести корпусов десятиэтажного жилого комплекса «Нурзаман» обеспечивает система принудительного циркулирования (4 насоса).

«Его функционирование резко увеличивает нагрузку на теплосеть и препятствует нормальному отоплению наших домов. Из-за аномального похолодания и крайне недостаточного теплообеспечения мы вынуждены использовать электроприборы для обогрева собственных квартир. Это требует дополнительных финансовых расходов», — сетует местный житель.

Он добавил, что Ошская ТЭЦ продолжает взимать абонентскую плату за потребленную теплоэнергию по установленному тарифу.

В связи с этим жители просят незамедлительно отсоединить от их квартальной теплосети жилкомплекс «Нурзаман» и напрямую присоединить его к магистральной теплосети, проходящей по проспекту Масалиева.

В ОАО «Электрические станции» 24.kg рассказали, что незаконно никого не подключали. «Но тем не менее сотрудники Ошской ТЭЦ отправились прямо по указанному адресу для осуществления дополнительных замеров. О результатах сообщим позже», — заключили в компании.