На первую конференцию ветеранов силовых ведомств не пришел ни один министр

Ни один министр не пришел на первую конференцию ветеранов силовых ведомств Кыргызстана, организованную общевоинским союзом страны.

«Мы приглашали на нашу встречу руководство Генерального штаба, ГКНБ, МВД, ГСИН, министра финансов, однако все они наше собрание проигнорировали», — выступая со сцены рассказал соорганизатор встречи полковник в отставке Анвар Сартаев.

По его мнению, это показатель того, насколько сегодня государство и чиновники безразличны к проблемам ветеранов и пенсионеров силовых ведомств.

Отметим, что эта конференция стала ответом на предложение депутата Акылбека Жапарова убрать у пенсионеров силовых структур денежные надбавки. Ветераны силовых структур 11 декабря в Бишкеке вышли на митинг. Они обратились к секретарю Совбеза, председателю ГКНБ, министру внутренних дел и начальнику Генштаба с просьбой озвучить их позицию по вопросу поддержки бывших военнослужащих.