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Общество

Как будет выглядеть биометрический общегражданский паспорт, показали в ГРС

Государственная регистрационная служба получила сигнальные образцы нового биометрического общегражданского паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, начата работа по тестированию качества бланков, защитных элементов и дизайна. Напомним, что 29 мая 2020 года между ГРС и компанией-победителем Mühlbauer ID Services GmbH (Германия) подписан контракт на поставку бланков электронных паспортов.

«Основным преимуществом новых электронных паспортов является использование более 30 современных элементов защиты, наличие электронного чипа на обложке паспорта, современные материалы и лазерная технология нанесения персональной информации. Внедрение новых паспортов запланировано на первое полугодие 2021 года», — рассказали в ГРС.

Страницы общегражданского паспорта, предназначенные для проставления виз иностранного государства, отметок пограничного контрольно-пропускного пункта о пересечении государственной границы, отметок дипломатического представительства или консульского учреждения Кыргызстана о постановке на консульский учет или снятии с консульского учета, содержат в себе уникальные изображения символов регионов страны.

На них размещены рисунки Кыргызского национального исторического музея на площади Ала-Тоо в Бишкеке, памятника Манасу, музея-комплекса, расположенного на горе Сулайман-Тоо в Оше, цветка «Айгуль», каскада Токтогульских ГЭС, архитектурного комплекса Таш-Рабат, памятника-кумбеза Манасу, Бураны, озера Иссык-Куль и величественных гор Тенир-Тоо. Имеются также рисунки животных, занесенных в Красную книгу и обитающих на территории Кыргызстана.

На внутренней стороне задней обложки общегражданского паспорта размещено небольшое изображение административно-территориальной карты Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176773/
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