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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Митинг против ПДП. Чиновники мэрии Бишкека проигнорировали участников акции

Горожане митингуют у здания мэрии Бишкека. Они требуют отменить План детальной планировки города.

Акция, несмотря на мороз, продолжается уже 50 минут, однако никто из чиновников мэрии к бишкекчанам не вышел. Проигнорировали митинг и аппаратчики Бишкекского городского кенеша.

Участники акции протеста возмущены равнодушием ответственных госслужащих. Теперь они требуют, чтобы к ним вышел и. о. мэра Балбак Тулобаев.

«Мы сегодня вышли за отмену ПДП. Этот документ является стратегией развития города. Но фактически направлен на уничтожение столицы. Чиновники планируют увеличить население в три раза, разрешив строительство высотных зданий за счет сноса частных домов и дворов», — ранее рассказал активист Сергей Ким.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176716/
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