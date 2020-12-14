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Общество

Изнасилование 13-летней девочки. В соцсетях призывают наказать судью

Наказать судью, оправдавшего насильников 13-летней девочки, призывают пользователи соцсетей.

11 декабря Тонский районный суд оправдал второго обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки. Решение принял судья Сабыр Соодонбеков.

Кыргызстанцы с яростью восприняли вердикт местного судьи. В связи с этим они призывают его объяснить свое решение.

Пользователи требуют провести служебную проверку судьи, покрывающего педофилов и насильников. «Нам нужны как воздух подобные прецеденты», — пишут в Сети.

Другие призывают провести люстрацию судей и привлечь Сабыра Соодонбекова к ответственности.

Пользовательница Facebook Светлана Дзарданова напомнила, что решение иссык-кульского судьи не первый раз вызывает критику у общественности.

«Сабыр Соодонбеков не просто засыпает на слушаниях об изнасиловании — он, оказывается, не первый раз выносит мягкие приговоры насильникам или вовсе оправдывает их. В 2017 году даже запускали бессрочный интернет-митинг против него из-за мягкого приговора «иссык-кульскому маньяку», который изнасиловал женщину на глазах у ее пятилетнего сына. Судите судью!» — написала Светлана Дзарданова.

Отметим, в 2017 году кыргызстанцы провели интернет-митинг с требованием провести проверку в отношении судьи Тонского района Сабыра Соодонбекова. Именно он председательствовал на суде по факту того, что 28 июля 2016 года в окрестностях города Балыкчи местный таксист изнасиловал 33-летнюю женщину на глазах у ее пятилетнего сына. Через 6 месяцев мужчину приговорили к трем годам лишения свободы вместо положенных 10-15 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176590/
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