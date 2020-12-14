Изнасилование 13-летней девочки. В соцсетях призывают наказать судью

Наказать судью, оправдавшего насильников 13-летней девочки, призывают пользователи соцсетей.

11 декабря Тонский районный суд оправдал второго обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки. Решение принял судья Сабыр Соодонбеков.

Кыргызстанцы с яростью восприняли вердикт местного судьи. В связи с этим они призывают его объяснить свое решение.

Пользователи требуют провести служебную проверку судьи, покрывающего педофилов и насильников. «Нам нужны как воздух подобные прецеденты», — пишут в Сети.

Ребята, вы можете поделиться этой картинкой у себя на странице, чтобы привлечь внимание общественности. Необходимо начать служебную проверку судьи, покрывающего педофилов и насильников. Нам нужны, как воздух, подобные прецеденты. pic.twitter.com/QlGk3ySQx2 — Эрик Абдыкалыков 3.0 (@hell4pan) December 12, 2020

Другие призывают провести люстрацию судей и привлечь Сабыра Соодонбекова к ответственности.

Пользовательница Facebook Светлана Дзарданова напомнила, что решение иссык-кульского судьи не первый раз вызывает критику у общественности.

«Сабыр Соодонбеков не просто засыпает на слушаниях об изнасиловании — он, оказывается, не первый раз выносит мягкие приговоры насильникам или вовсе оправдывает их. В 2017 году даже запускали бессрочный интернет-митинг против него из-за мягкого приговора «иссык-кульскому маньяку», который изнасиловал женщину на глазах у ее пятилетнего сына. Судите судью!» — написала Светлана Дзарданова.