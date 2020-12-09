В Бишкеке могут повысить тариф за проезд при оплате наличными

Мэрия Бишкека планирует повысить стоимость проезда при наличном расчете. Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы управления городского транспорта мэрии Бишкека Нурлан Атыканов.

По его словам, такое нововведение предлагается, чтобы граждане переходили на электронное билетирование.

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«Система начала работать в марте, но полноценно ее мы пока не реализовывали. Необходимо сократить наличный расчет. Мы к этому готовимся. Чтобы карта была привлекательной, должна быть разница в оплате. Это должно урегулироваться нормативом, сейчас документ готовится», — сказал он.

Директор троллейбусного управления мэрии Бишкека Артур Омурзаков отметил, что необходимо сделать прозрачными перевозки. «Чтобы мы видели, сколько ездят пассажиров, сколько лиц с ограниченными возможностями здоровья, льготные категории граждан. Исходя из этого, мы будем планировать, на сколько процентов можно повысить зарплату. Мы запланировали примерную сумму. Теперь мы реализуем данный проект, чтобы повысить доходную часть», — сказал он.

Напомним, что система электронного билетирования «Тулпар» в муниципальном общественном транспорте заработала с 1 марта. С этого дня, заверяли в мэрии, оплата проезда должна была стать полностью безналичной.