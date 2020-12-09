Приговоры Дамира Мусакеева отменены. Дело направили в первую инстанцию

Верховный суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева.

Адвокаты сообщили, что судебная коллегия отменила приговоры в отношении Мусакеева. Дело направили на новое рассмотрение в Свердловский районный суд Бишкека в ином составе суда.

По словам адвоката Майрамбека Молдокулова, дело должно поступить в первую инстанцию в течение 10 дней. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения.

Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции. Свердловский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Дамира Мусакеева обвинили в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ, в 2016-2017 годах незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных сотрудников.