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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Члены рабочей группы забраковали подписи еще одного кандидата

Члены рабочей группы ЦИК забраковали подписные листы еще одного кандидата в президенты — Кубанычбека Токтосунова. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По данным Центризбиркома, у Кубанычбека Токтосунова недостаточно подписей. Поэтому его снимут с гонки.

Уточняется, что претендент представил только 30 тысяч 106. Более тысячи подписей забракованы. Ранее из списка участников выбыл экономист Кубан Чороев.

Таким образом, за высший государственный пост в стране продолжат борьбу 18 претендентов.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175899/
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