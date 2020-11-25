В Кыргызстане стартовала кампания против гендерного насилия

В Кыргызстане стартовала кампания «16-дневный активизм против гендерного насилия», призывающая к предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин и девочек. Об этом сообщили в ПРООН.

По данным организации, кампания направлена на то, чтобы нарушить молчание по поводу насилия в отношении женщин и девочек и активизировать коллективные усилия с целью прекратить все формы дискриминации.

«Женщины и девочки во всем мире и дома продолжают сталкиваться с насилием и злоупотреблением, что представляет серьезную проблему для реализации прав человека и устойчивого развития», — проинформировали в ПРООН.

Гендерные стереотипы в органах безопасности, милиции и правосудия, а также в культуре остаются большими барьерами на пути к эффективному применению законов. Из-за этого общество лояльно относится к насилию и ему не стыдно совершать противоправные действия. Глава офиса ООН в КР Озонниа Ожиело

«Создавая широкие обсуждения о предотвращении гендерного насилия и его значении, кампания стремится инициировать дискуссии о том, как дестимулировать и менять социальные нормы, которые усиливают вредные практики и насилие в отношении женщин и девочек», — заметил он.