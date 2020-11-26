В Кыргызстане в рамках месячника, посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом, проводится бесплатное тестирование на ВИЧ. На сегодня это единственный способ узнать, инфицированы ли вы. Потому что по большей части ВИЧ не вызывает никаких жалоб и зачастую может беспрепятственно размножаться в организме в течение многих лет и потихоньку разрушать клетки иммунной системы. В то же время ВИЧ в настоящее время — не смертельный приговор. Почему люди не хотят делать тесты и можно ли заразиться вирусом в парикмахерской, 24.kg рассказал врач лечебного отдела Республиканского центра «СПИД» при Минздраве Эркин Тостоков.

— Для чего центр проводит тестирование на базарах, других местах большого скопления людей?

— Тестирование проводится для выявления людей с ВИЧ-инфекцией. Основная цель — раннее выявление таких пациентов. Во-первых, потому что чем раньше мы это сделаем, тем раньше начнем лечить, тем больше вероятность сохранить его здоровье на том же уровне. Во-вторых — предупредить дальнейшее распространение ВИЧ-инфекции в обществе.

Кроме того, если женщина во время беременности узнает о положительном статусе, при раннем выявлении, своевременном лечении риск передачи ВИЧ ребенку не превышает двух процентов. Если она не получает лечение, то риск передачи вируса ребенку составляет до 50 процентов. Но опять же, сдача теста — дело добровольное. Предварительно проводится консультация, на которой объясняют, что проведение теста необходимо для рождения здорового ребенка.

— Насколько люди активно соглашаются пройти тестирование?

— К сожалению, есть негативная реакция, непонимание. Люди боятся сдавать тест на ВИЧ. В основном это связано с существующими стигмами и дискриминацией. Обществом пока ВИЧ не воспринимается как обычное хроническое состояние. До сих пор эта инфекция воспринимается, как чума ХХ века, как категория смертельных болезней. На самом деле это не так.

Общество до сих не знает элементарных путей передачи инфекции: через кровь, половой путь и от матери к ребенку. Их только три.

Через рукопожатие, посуду, санузлы, ванные принадлежности, воздушно-капельным путем, укусы насекомых вирус не передается. Эркин Тостоков

Еще одна причина стигматизации — в самом начале основной путь передачи ВИЧ был среди потребителей инъекционных наркотиков. И общество воспринимало ее соответственно.

Но сегодня, учитывая изменение наркотиков и путей их употребления, растет половой путь передачи ВИЧ — 60-70 процентов.

— Можно ли заразиться ВИЧ при посещении маникюрного салона или стоматологической клиники?

— В практике мы с такими случаями не сталкивались, но теоретически заражение может произойти, если инструменты будут плохо простерилизованы.

— А в чем разница между ВИЧ и СПИДом?

— ВИЧ-инфекция состоит из четырех стадий. Последняя называется СПИДом. Это терминальная стадия, когда иммунитет настолько истощен, что присоединяются другие серьезные заболевания, организм бороться с ними уже не может, что в итоге приводит к смерти.

— ВИЧ можно только при помощи тестирования определить или есть еще какие-то симптомы?

— Предположить можно, но не всегда. Бывает, что через некоторое время у людей появляется гриппоподобный синдром: повышается температура, увеличиваются лимфатические узлы, появляются боль в горле. Эти симптомы могут быстро пройти.

Но одной из особенностей данной инфекции является то, что иногда до 10-15 лет у человека ничего не проявляется. За это время он может заражать других людей, а его здоровью наносится вред. Поэтому сегодня самый оптимальный узнать о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекций — лабораторный.

— О результатах анализа куда-то сообщается? На место работы, учебы, родным?

— Нет. Конфиденциальность всегда соблюдается, есть возможность вообще сдать его анонимно, без указания паспортных данных. Есть уголовная ответственность за раскрытие врачебной тайны. Результат озвучивается только наедине. Но при этом говорим человеку, чтобы он сам предупредил своего полового партнера.

— А семейным парам необходимо сдавать тесты на ВИЧ? Как часто?

— Тут, как говорится, по желанию. Если семья не входит в группу риска, то можно вначале сдать анализ.

Но если был какой-то риск: незащищенный половой контакт, переливание и так далее, то через полгода после рискованного поведения лучше сдать.

— Бывает же «скорая помощь» при незащищенном половом акте?

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— Есть программа «Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции». Она проводится не только при незащищенном половом акте. Бывает, к нам обращаются люди, которые, например, во время субботника нашли шприц и случайно укололись. Сегодня такая профилактика предоставляется станциями скорой помощи и центрами «СПИД». Препараты необходимо принять в течение первых трех суток после контакта. Они значительно снижают риск заражения.

— Насколько сегодня излечим ВИЧ?

— ВИЧ-инфекция сегодня считается обычной хронической инфекцией.

Если человек принимает антиретровирусные препараты, стоит на учете, то качество его жизни, ее продолжительность не отличается от других людей. Эркин Тостоков

Каждые шесть месяцев/раз в год у них берутся анализы на определение вирусной нагрузки. При правильном приеме лекарств вирус не выявляется. Это происходит, как правило, через три-шесть месяцев. Доказано, что в этом случае не происходит передача половым путем, только через кровь.

Лечение, профилактика ВИЧ в Кыргызстане предоставляется пациентам бесплатно.