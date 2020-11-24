Встреча Мадумарова с мигрантами. Генпрокуратура направила материалы в ЦИК

Генеральная прокуратура направила материалы по видео, где кандидат в президенты Адахан Мадумаров встречается с мигрантами в Москве, в Центризбирком. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что ранее видео распространили в социальных сетях. На кадрах были запечатлены моменты агитации.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.