В Кыргызстане число самоубийств среди несовершеннолетних выросло в полтора раза

В Кыргызстане растет число суицидов среди несовершеннолетних. Об этом 24.kg сообщила начальник инспекции по делам несовершеннолетних МВД КР Нуржан Адылова.

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По ее словам, по сравнению с 2019 годом отмечен рост на 50 процентов. «Статистику называть не буду, но увеличение зарегистрировано в Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях. 70 процентов совершивших самоубийство — школьники. По каждому факту проводим служебные расследования. Основная причина — ссоры с родителями, чаще это дети мигрантов, дети, проживающие с одним из родителей», — сказала Нуржан Адылова.

Она добавила, что последний такой случай произошел 19 ноября в Октябрьском районе Бишкека. Повесился мальчик 2009 года рождения.

Бывают и глупые случаи. Сестра увидела, как братишка курил, и припугнула его отцом. Подросток испугался и совершил суицид. Нуржан Адылова

Отметим, что в Facebook появилась информация о смерти 17-летнего парня, который якобы играл в игру «Момо» и повесился, оставив предсмертную записку на английском языке с повешенным человечком. Осознанно снимал себя на видео.

Нуржан Адылова заявила, что в Кыргызстане на сегодня нет таких фактов, чтобы ребенок повесился из-за какой-либо игры. «Мы проводим профилактическую работу совместно с педколлективами, обращаемся к родителям через классные чаты, просим, чтобы дети не были предоставлены сами себе в условиях дистанционного обучения. Уделяйте больше внимания своим детям, общайтесь, смотрите вместе фильмы, относитесь бережнее, занимайте полезными вещами, спортом и не применяйте насилие. Детям сейчас сложно, они в социальной изоляции», — посоветовала она родителям.

Для справки: участникам «Момо», «Синий кит» и других аналогичных игр предлагается выполнять различные экстремальные задания, связанные с риском для психики и жизни.