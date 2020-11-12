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Агент 024

Проверьте телефоны! Школьники в мессенджерах рассылают сообщения с угрозами

Школьники через мессенджер WhatsApp рассылают сообщения с угрозами. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, классный руководитель советует проверить телефон и переписку детей, провести с ними профилактическую беседу. «Главное, чтобы подростков не ругали, а наладили с ними доверительные отношения», — заметила родительница.

Несколько лет назад в социальных сетях появлялись опасные игры для подростков — Momo, «Синий кит» и другие. Детей принуждали выполнять различные приказы, а также им отправляли письма с угрозами. МВД проводило профилактическую работу.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/172753/
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