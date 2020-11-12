Проверьте телефоны! Школьники в мессенджерах рассылают сообщения с угрозами

Школьники через мессенджер WhatsApp рассылают сообщения с угрозами. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, классный руководитель советует проверить телефон и переписку детей, провести с ними профилактическую беседу. «Главное, чтобы подростков не ругали, а наладили с ними доверительные отношения», — заметила родительница.

Несколько лет назад в социальных сетях появлялись опасные игры для подростков — Momo, «Синий кит» и другие. Детей принуждали выполнять различные приказы, а также им отправляли письма с угрозами. МВД проводило профилактическую работу.

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