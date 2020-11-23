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Общество

По делу избиения шестилетнего ребенка начали досудебное производство

По делу избиения шестилетнего ребенка начали досудебное производство. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По его информации, 18 ноября в ОВД Октябрьского района города Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга.

«По словам женщины, ее супруг в ночь с 17 на 18 ноября около полуночи, находясь дома, беспричинно нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну 2014 года рождения. Данный факт зарегистрирован в ОВД Октябрьского района согласно статье 75 Кодекса КР «О проступках». Далее материалы дела были переданы по территориальности в ОВД Сокулукского района. Было начато досудебное производство. Для определения степени тяжести полученных травм назначена экспертиза. В настоящий момент ОВД Сокулукского района проводит необходимые следственно-оперативные мероприятия по задержанию отчима ребенка и доставлению его в ОВД. Кроме того, ход расследования взят под контроль руководством МВД КР и ГУВД Чуйской области. По досудебному производству необходимые мероприятия продолжаются», — сообщили в милиции.
 


Напомним, в соцсетях распространили фото избитого отчимом ребенка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174043/
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