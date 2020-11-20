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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Правозащитники призывают силовые органы остановить давление на депутатов

Комитет по защите прав человека сделал заявление по факту вызова на допрос в МВД депутатов парламента Жанара Акаева, Рыскелди Момбекова, Эмиля Токтошева, Мирлана Жеенчороева.

По мнению членов комитета, это надо расценивать как давление силовых органов на законодательную ветвь власти.

«А точнее, на тех народных избранников, которые имеют противоположное от действующей власти мнение о ситуации в стране и, в частности, насчет поспешной перекройки Конституции, даты выборов в парламент и президента», — говорится в заявлении организации.

Ранее супруга нардепа Эмиля Токтошева Рысгуль Акимжанова разместила в Facebook фото повестки, которую принесли ее супругу. Его вызывают в правоохранительные органы в качестве свидетеля предположительно по событиям 5 и 6 октября в Бишкеке.

Повестку также получил и Рыскелди Момбеков.

Ранее в МВД вызывали депутатов парламента Мирлана Жеенчороева и Жанара Акаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173765/
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