Депутата Жанара Акаева вызвали на допрос в МВД

Депутата Жогорку Кенеша Жанара Акаева вызвали на допрос в МВД. Информацию об этом 24.kg подтвердил он сам.

Парламентарий не знает, в рамках какого дела его вызвали в милицию.

«Повестку получил сегодня, ее передали через моего помощника. Пока неизвестно, зачем вызывают на допрос, но я предполагаю, что речь о событиях 5-6 октября в Бишкеке», — сказал Жанар Акаев.

5 октября 11 партий вышли на митинг в знак протеста против фальсификации итогов выборов депутатов Жогорку Кенеша. Под давлением ЦИК признала итоги голосования недействительными. Беспорядки в столице закончились сменой власти. Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента.