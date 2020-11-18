20:13
USD 84.80
EUR 100.69
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Депутата Жанара Акаева вызвали на допрос в МВД

Депутата Жогорку Кенеша Жанара Акаева вызвали на допрос в МВД. Информацию об этом 24.kg подтвердил он сам.

Парламентарий не знает, в рамках какого дела его вызвали в милицию.

«Повестку получил сегодня, ее передали через моего помощника. Пока неизвестно, зачем вызывают на допрос, но я предполагаю, что речь о событиях 5-6 октября в Бишкеке», — сказал Жанар Акаев.

5 октября 11 партий вышли на митинг в знак протеста против фальсификации итогов выборов депутатов Жогорку Кенеша. Под давлением ЦИК признала итоги голосования недействительными. Беспорядки в столице закончились сменой власти. Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173593/
просмотров: 815
Версия для печати
Материалы по теме
Битва за пост мэра Бишкека. На должность рассматривают кандидатуру Жанара Акаева
Экс-министр финансов Бактыгуль Жеенбаева приехала на допрос в ГСБЭП
Мухаммедкалый Абылгазиев вышел с допроса: дал подписку о неразглашении
В мэрии Бишкека рассказали подробности допроса Алимбека Абдылдаева
Мухаммедкалый Абылгазиев: Понятия не имею, по какому делу я вызван на допрос
Жанар Акаев заявил, что его семье угрожают неизвестные люди
Беспорядки в Бишкеке. Жанар Акаев требует отпустить Темирлана Султанбекова
В Бишкеке активисты создают группу дружинников
Журналиста Кудрета Тайчабарова вызвали на допрос в Москве
Стало известно, почему депутата Эльвиру Сурабалдиеву вызвали на допрос
Популярные новости
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
Сбежавшего во&nbsp;время революции Кашкара Джунушалиева заметили на&nbsp;концерте в&nbsp;Москве Сбежавшего во время революции Кашкара Джунушалиева заметили на концерте в Москве
В&nbsp;кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с&nbsp;его адвокатом В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с его адвокатом
Бизнес
Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10&nbsp;тысяч тест-наборов ПЦР Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10 тысяч тест-наборов ПЦР
Черная пятница: что важно знать и&nbsp;как подготовиться Черная пятница: что важно знать и как подготовиться
Как выросли охват и&nbsp;емкость 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О!. Еще 103 населенных пункта Как выросли охват и емкость 4G LTE от О!. Еще 103 населенных пункта
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок! Купите газовый котел и получите газ в подарок!
18 ноября, среда
19:56
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень повышен в два раза Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уров...
19:46
Вице-премьер призвала частные медцентры работать сообща с государством
19:44
Новый проект Конституции. Экс-омбудсмен выступает против
19:40
Депутата Жанара Акаева вызвали на допрос в МВД
19:25
Природную красоту памирских кыргызок показала итальянский фотограф