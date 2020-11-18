Депутата Мирлана Жеенчороева вызывали на допрос в МВД

Депутата парламента Мирлана Жеенчороева вызывали на допрос в следственную службу МВД. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что милиционеры пришли к парламентарию с повесткой. Однако в связи с тем, что Мирлан Жеенчороев болеет, у него пневмония, допрос перенесли на более поздний срок.

«Известно, что депутата вызывали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о событиях 5 и 6 октября», — заявили редакции.

Ранее стало известно, что на допрос в МВД вызывают другого парламентария — Жанара Акаева.

Напомним, что 5 октября 11 партий вышли на митинг в знак протеста против фальсификации итогов выборов депутатов Жогорку Кенеша. Под давлением ЦИК признала итоги голосования недействительными. Беспорядки в столице закончились сменой власти. Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента.