Вузы онлайн. Когда единственно верного решения нет

Часть предметов в вузах могут вернуть в обычный режим. Над алгоритмом думает рабочая группа, специально созданная в Минобразования. Решение должно быть представлено до конца ноября. Улучшит ли это качество образования и почему нельзя полностью открыть высшие учебные заведения? Студенты и преподаватели поделились своим мнением с 24.kg.

Почему не снижают оплату?

Стоимость контракта — один из основных вопросов, который волнует учащихся.

«В год обучение у меня стоит 60 тысяч сомов. Мы перешли на онлайн, а некоторые учителя иногда не выходят на связь, пропускают занятия, — рассказывает студентка второго курса Кыргызского государственного технического университета Наталья. — Мы не пользуемся университетскими зданиями, материальной базой, стали больше тратить денег на интернет. Некоторым ребятам пришлось покупать ноутбуки. При этом оплату нам так и не снизили».

Когда мы поднимали этот вопрос, нам предложили перейти на заочную форму. Там контракт ниже, но учиться нужно пять лет, а не четыре. Наталья

Овладевать будущей профессией удобно при наличии дома доступа к Сети, компьютера и отдельной комнаты. «Языки, географию, философию можно изучить самой, но профильные предметы даются нелегко. 1С, к примеру, требует установки платных профессиональных программ. В университете они, конечно, установлены, а самим скачать долго не удавалось, — признается студентка. — Хочется, чтобы вузы уже открылись и появилось больше возможностей взаимодействовать с учителями. Хотя бы профильные предметы могли бы вести в обычном режиме».

Как быть иногородним?

Из-за дистанционного обучения у нее заметно ухудшилось зрение, появились частые головные боли и постоянная усталость.

Адема учится на первом курсе в Кыргызско-Турецком университете «Манас». Она признается, что многим студентам сейчас приходится нелегко.

К частичному возврату офлайн-лекций девушка относится скептически: «В университете учатся студенты из разных регионов. Те, кому придется приезжать на учебу, допустим, из Ошской области в Бишкек, нужно будет снимать квартиру либо заселяться в общежитие. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда многим финансово приходится тяжело, думаю, будет лучше вести все уроки по-прежнему в онлайн-формате».

Станут ли все иногородние студенты ради нескольких пар «вживую» переезжать поближе к месту учебы?

Выпускникам нужна практика

Отсутствие или нехватка практики — другая головная боль учащихся, особенно выпускных курсов медицинских факультетов. Поэтому в КГМА поддерживают решение Минобразования возобновить учебный процесс хотя бы частично.

«Практическая часть для врачей обязательно должна быть офлайн. Студенты должны знать, как делать внутривенные инъекции. Или экстренный случай, например. Человек задыхается на улице, мимо все проходят и не знают, как помочь. Взять ручку, сделать трахеостому, и человек задышит. Этому нужно учить на практике. А сейчас наши бедные студенты ничего не видят», — говорит ректор КГМА Индира Кудайбергенова.

Но даже если практику разрешат в традиционном режиме, есть риск, что в клиники студентов все равно не пустят из-за красных зон. На этот случай остается учеба на муляжах.

У ординаторов же практики достаточно. Многие идут добровольцами в красные зоны работать санитарами, медсестрами.

«В целом мы уже приспособились. Некоторые виды лекций, даже если разрешат вести в обычном режиме, все равно будем проводить онлайн, чтобы не было скученности. На лекциях могут собираться 100-200 человек. Мы же хотим, чтобы в группе свободно сидели 10-12 человек в масках, соблюдая эпидемиологический режим», — отмечает Индира Кудайбергенова.

Решать надо на местах

Онлайн-обучение оказалось очень трудоемким для преподавателей. Особенно по нашему направлению. Нам недостаточно прочитать и понять, надо еще нарисовать, подкорректировать. При этом наша зарплата понизилась, насколько я заметила. Айгуль Насирдинова

Доцент кафедры дизайна КРСУ Айгуль Насирдинова считает, что в каждом случае нужен индивидуальный подход.

По ее словам, возвращать некоторые предметы в обычный режим необходимо. В основном на первом и втором курсах.

«Вести лекции бесконтактно очень трудно, особенно на первых курсах, когда даются азы предмета. Студентов учат держать и точить карандаш, правильно рисовать. Много индивидуальных занятий. Может, сделать, как в Корее, где учатся не каждый день. Но одних онлайн-занятий недостаточно для качественного образования. Мы же не Гарвард, когда из аудитории можем подключить всех студентов и видеть их реакцию. Раньше преподаватель по глазам студентов мог «читать», поняли они материал или нет, — подчеркивает доцент. — Мы же, когда выходим на связь, зачастую просим выключить всех микрофоны и экраны, чтобы слышимость была хорошая и можно было читать лекции».

«В это время, естественно, почти все студенты занимаются своими делами. Им удобно, но в итоге это может привести к не лучшим результатам», — опасается Айгуль Насирдинова.

При этом она уверена, что полный возврат офлайн-учебы с учетом эпидситуации пока невозможен. Аудитории вузов просто не позволят обеспечить социальную дистанцию.

«Мы этот вопрос изучаем с самого начала карантина. Нужно гибкое решение. Материальная база и направление обучения у всех разные. Одним приказом запускать всех учащихся нельзя», — говорит Айгуль Насирдинова.

Некоторые преподаватели предлагают дать возможность выбора самим студентам — продолжить учебу онлайн или приходить в аудитории. Пока окончательного решения нет. Предложенный алгоритм должен утвердить Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.