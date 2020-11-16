Часть предметов в вузах будут преподавать офлайн. Минобразования решает какие

В Министерстве образования создали рабочую группу, которая определит, какие предметы можно преподавать онлайн, а какие предметы нужно преподавать в обычном режиме. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, поручение о ее создании дал министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев на встрече с ректорами вузов.

В ведомстве отметили, что еще до начала учебного года были разработаны алгоритмы действий для организаций начального, среднего и высшего профессионального образования.

Они включали три сценария обучения студентов профессиональных лицеев, колледжей и вузов: полностью в дистанционном формате (осуществляется с 1 сентября 2020 года), применение дистанционных технологий совместно с офлайн-режимом и возобновление традиционного режима.

Последний, как отметили в ведомстве, возможен при стабилизации эпидемиологической ситуации для организации обучения полностью в традиционном режиме. При этом также должны быть организованы «входные фильтры» с обязательным измерением температуры, обеспечена ежедневная санитарная обработка учебных помещений, созданы условия для соблюдения студентами и преподавателями личной гигиены.

«При втором варианте министерство предлагало в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе определить вузы и спузы, которые будут работать в традиционном формате. А также разрешить отдельным учебным заведениям часть занятий проводить в офлайн-режиме с обязательным соблюдением санитарных норм (например, два дня в неделю занятия проводятся традиционно, три дня в неделю — онлайн)», — отметили в ведомстве.

В министерстве отметили, что на встрече с ректорами Алмазбек Бейшеналиев, согласно второму сценарию алгоритма, поручил создать специальную рабочую группу, которая определит, какие предметы можно преподавать онлайн, а какие — офлайн. Рабочая группа должна разработать алгоритм и предоставить министерству в течение одной недели.