22:32
USD 84.51
EUR 99.61
RUB 1.10
Общество
Сюжеты: Радиочастотный скандал, Скандалы с чиновниками

Продажа радиочастот. Самата Кылжыева оставили под стражей

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения бывшему руководителю аппарата правительства Самату Кылжыеву. Об этом 24.kg сообщили в суде.

Читайте по теме
Самата Кылжыева задержали по делу о продаже радиочастот

Уточняется, что бывшего чиновника оставили под стражей в СИЗО ГКНБ до окончания срока следствия.

Напомним, что экс-руководитель аппарата кабмина Самат Кылжыев задержан 11 ноября. Он проходит обвиняемым по делу о продаже радиочастот.

Отметим, что ранее Самат Кылжыев сам обратился к Садыру Жапарову, Курманкулу Зулушеву и Камчыбеку Ташиеву с просьбой ускорить расследование этого дела.

Скандал вокруг продажи радиочастот разгорелся в Кыргызстане в мае 2020 года. Депутаты Жогорку Кенеша заинтересовались сделкой. За пару дней до этого стало известно, что сразу несколько правоохранительных органов возбудили уголовные дела против бывшего руководства Госагентства связи и сотрудников ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173026/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Самата Кылжыева задержали по делу о продаже радиочастот
Экс-рукап кабмина просит ускорить расследование дела по радиочастотам
Продажа радиочастот. Родные Артура Халдарова просят перевести его в больницу
Скандал с радиочастотами. Трех фигурантов уголовного дела оставили под стражей
Продажа радиочастот. Одного из обвиняемых отпустили под домашний арест
Продажа радиочастот. В Бишкеке задержали зампредседателя ГКИТС
В Бишкеке задержан учредитель ОсОО «Ала-ТВ» Артур Халдаров
Поправки в процесс распределения радиочастот ухудшат положение бизнеса
Продажа радиочастот. Экс-главу Госагентства связи оставили под стражей
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
Сторонники Алмазбека Атамбаева и&nbsp;других политзаключенных объявили голодовку Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
Когда ты&nbsp;не&nbsp;такой, как все. В&nbsp;Бишкеке открылось первое инклюзивное кафе Когда ты не такой, как все. В Бишкеке открылось первое инклюзивное кафе
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
Бизнес
MegaCom продолжает расширение и&nbsp;модернизацию сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
13 ноября, пятница
22:31
В Бишкеке бойцы СОБР задержали 27-летнего разбойника-рецидивиста В Бишкеке бойцы СОБР задержали 27-летнего разбойника-ре...
22:23
Продажа радиочастот. Самата Кылжыева оставили под стражей
22:12
Деньги на ветер. Житель Баткена возмущен качеством отремонтированного тротуара
21:56
Бывшего судью Межрайонного суда заключили под стражу
21:51
Семи школам Кыргызстана передали учебники от Россотрудничества