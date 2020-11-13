Продажа радиочастот. Самата Кылжыева оставили под стражей

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения бывшему руководителю аппарата правительства Самату Кылжыеву. Об этом 24.kg сообщили в суде.

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Уточняется, что бывшего чиновника оставили под стражей в СИЗО ГКНБ до окончания срока следствия.

Напомним, что экс-руководитель аппарата кабмина Самат Кылжыев задержан 11 ноября. Он проходит обвиняемым по делу о продаже радиочастот.

Отметим, что ранее Самат Кылжыев сам обратился к Садыру Жапарову, Курманкулу Зулушеву и Камчыбеку Ташиеву с просьбой ускорить расследование этого дела.

Скандал вокруг продажи радиочастот разгорелся в Кыргызстане в мае 2020 года. Депутаты Жогорку Кенеша заинтересовались сделкой. За пару дней до этого стало известно, что сразу несколько правоохранительных органов возбудили уголовные дела против бывшего руководства Госагентства связи и сотрудников ГКНБ.