Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования

Около половины (45 процентов) читателей 24.kg, принявших участие в голосовании, поддерживают открытие школ со второй четверти.

При этом 37 процентов респондентов выступили против. Еще часть (14 процентов) считает, что каждый родитель должен решить это по желанию.

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Завтра, 11 ноября, у школьников начинается вторая четверть. Однако решение чиновники до сих пор не приняли. Ранее вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева проводила на своей странице в Twitter опрос пользователей, надо ли открывать школы. Накануне таким же вопросом задалась в Facebook вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева.

С 1 сентября в учебные заведения ходили только первоклассники, остальные занимались в дистанционном режиме. С 6 октября учебу в офлайн-режиме должны были начать ученики 2-6-х классов. Однако из-за беспорядков после парламентских выборов всех учащихся перевели на учебу онлайн.

Дистанционную форму обучения ввели после вспышки коронавируса.