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Общество
Сюжет: COVID-19

Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования

Около половины (45 процентов) читателей 24.kg, принявших участие в голосовании, поддерживают открытие школ со второй четверти.

При этом 37 процентов респондентов выступили против. Еще часть (14 процентов) считает, что каждый родитель должен решить это по желанию.

Фото Итоги голосования

Завтра, 11 ноября, у школьников начинается вторая четверть. Однако решение чиновники до сих пор не приняли. Ранее вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева проводила на своей странице в Twitter опрос пользователей, надо ли открывать школы. Накануне таким же вопросом задалась в Facebook вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева.



С 1 сентября в учебные заведения ходили только первоклассники, остальные занимались в дистанционном режиме. С 6 октября учебу в офлайн-режиме должны были начать ученики 2-6-х классов. Однако из-за беспорядков после парламентских выборов всех учащихся перевели на учебу онлайн.

Дистанционную форму обучения ввели после вспышки коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172420/
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