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Общество
Сюжет: COVID-19

Открывать ли школы со второй четверти? Голосование

Руководство министерств здравоохранения и образования всю первую четверть изучало возможность возобновления учебы в школах в традиционном режиме. Ответственность на себя брать никто не рискнул.

После предложения возобновить режим точечно в некоторых районах к офлайн-урокам допустили учащихся 2-6-х классов. Решение по второй четверти пока не принято. Мнения родительской общественности разделились.

Одни считают запрет учебных заведений «полумерой», учитывая работу базаров, торговых центров и общественного транспорта и игнорирование большинства граждан санитарных норм и правил. Вторые опасаются заражения детей и считают, что система здравоохранения не справится с наплывом больных. А третьи полностью поддерживают открытие школ, считая дистанционное обучение неполноценным.

24.kg решило поинтересоваться мнением своих читателей.

Открывать ли школы со второй четверти?
С 1 сентября в учебные заведения ходили только первоклассники, остальные занимались в дистанционном режиме. С 6 октября учебу в офлайн-режиме должны были начать ученики 2-6-х классов. Однако из-за беспорядков после парламентских выборов всех учащихся перевели на учебу онлайн.

Дистанционную форму обучения ввели после вспышки коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171697/
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