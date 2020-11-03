Открывать ли школы со второй четверти? Голосование

Руководство министерств здравоохранения и образования всю первую четверть изучало возможность возобновления учебы в школах в традиционном режиме. Ответственность на себя брать никто не рискнул.

После предложения возобновить режим точечно в некоторых районах к офлайн-урокам допустили учащихся 2-6-х классов. Решение по второй четверти пока не принято. Мнения родительской общественности разделились.

Одни считают запрет учебных заведений «полумерой», учитывая работу базаров, торговых центров и общественного транспорта и игнорирование большинства граждан санитарных норм и правил. Вторые опасаются заражения детей и считают, что система здравоохранения не справится с наплывом больных. А третьи полностью поддерживают открытие школ, считая дистанционное обучение неполноценным.

24.kg решило поинтересоваться мнением своих читателей.

Открывать ли школы со второй четверти? Да Нет Каждый родитель должен иметь выбор формы обучения по желанию Мне все равно Голосовать

С 1 сентября в учебные заведения ходили только первоклассники, остальные занимались в дистанционном режиме. С 6 октября учебу в офлайн-режиме должны были начать ученики 2-6-х классов. Однако из-за беспорядков после парламентских выборов всех учащихся перевели на учебу онлайн.

Дистанционную форму обучения ввели после вспышки коронавируса.