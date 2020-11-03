Открывать ли школы со второй четверти? Голосование

Руководство министерств здравоохранения и образования всю первую четверть изучало возможность возобновления учебы в школах в традиционном режиме. Ответственность на себя брать никто не рискнул.
После предложения возобновить режим точечно в некоторых районах к офлайн-урокам допустили учащихся 2-6-х классов. Решение по второй четверти пока не принято. Мнения родительской общественности разделились.
Одни считают запрет учебных заведений «полумерой», учитывая работу базаров, торговых центров и общественного транспорта и игнорирование большинства граждан санитарных норм и правил. Вторые опасаются заражения детей и считают, что система здравоохранения не справится с наплывом больных. А третьи полностью поддерживают открытие школ, считая дистанционное обучение неполноценным.
24.kg решило поинтересоваться мнением своих читателей.
перевели на учебу онлайн.
Дистанционную форму обучения ввели после вспышки коронавируса.