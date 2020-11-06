Генпрокуратура отменила прекращение дела в отношении Эмильбека Кимсанова

Генеральная прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего сотрудника таможни Эмильбека Кимсанова. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назгуль Суйунбаева.

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По ее словам, ранее следственная служба МВД прекратила уголовное преследование. Милиция отправила документ в надзорный орган, который отменил это решение.

«Генпрокуратура вернула досудебное производство в следственную службу МВД для проведения следственных действий другому следователю», — сказала Назгуль Суйунбаева.

Напомним, что ранее в Сети появилось видео освобождения Эмильбека Кимсанова из СИЗО-50. Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозревались в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили.

В феврале 2020 года бывшего таможенника арестовали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР.

Сам Кимсанов неоднократно заявлял, что его арест связан с тем, что он рассказал правду о коррупционных схемах на таможне, связанных с Райымбеком Матраимовым.