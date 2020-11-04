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Общество
Сюжеты: Милицейские ЧП, Пытки в Кыргызстане

Били кулаками по спине и животу. Милиционеров обвиняют в пытках

В Коалицию против пыток обратились родственники Кабылжана Алиджанова, который, как они заявили, был избит сотрудниками РОВД Ноокатского района.

По их словам, милиционеры пытали Алиджанова — били кулаками и ногами по спине, животу и в пах, чтобы получить признание по четырем статьям УК КР, связанным с мошенничеством, разбоем, ограблением и наркотиками.

Прокуратура города Нооката зарегистрировала заявление в ЕРПП, а начальник РОВД провел очную ставку со сторонами, но дальнейших действий не последовало.


Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171910/
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