Били кулаками по спине и животу. Милиционеров обвиняют в пытках

В Коалицию против пыток обратились родственники Кабылжана Алиджанова, который, как они заявили, был избит сотрудниками РОВД Ноокатского района.



По их словам, милиционеры пытали Алиджанова — били кулаками и ногами по спине, животу и в пах, чтобы получить признание по четырем статьям УК КР, связанным с мошенничеством, разбоем, ограблением и наркотиками.



Прокуратура города Нооката зарегистрировала заявление в ЕРПП, а начальник РОВД провел очную ставку со сторонами, но дальнейших действий не последовало.





