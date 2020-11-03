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Общество

Убийство прокурора Баткена. Глава ГКНБ встретился с родственниками осужденного

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с родственниками приговоренного к пожизненному сроку заключения за убийство прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова Мелиса Калыкова. Об этом рассказала журналистам сестра осужденного Дамира Калыкова.

По ее словам, с ним удалось поговорить на встрече исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова с жителями Баткенской области. «Мы рассказали Камчыбеку Ташиеву о нашем деле, и он обещал помочь. По крайней мере, посодействовать справедливому расследованию, которого мы добивались последние два года. Вы же помните, в свое время мы попали на прием к генпрокурору Откурбеку Джамшитову. Но он не помог нам. А почему? Потому что, и мы об этом неоднократно говорили, один из прокуроров, который тоже был на той охоте, — Байбосунов — приходится родственником бывшему премьеру Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Все прикрывали друг друга, а на моего брата повесили тяжкое преступление», — сказала Дамира Калыкова.

Она добавила, что если дело будет направлено на пересмотр, то следствию предоставят доказательства невиновности Мелиса Калыкова, которые ранее не были взяты во внимание.

Напомним, что прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171813/
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