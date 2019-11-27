К пожизненному сроку приговорили обвиняемого в убийстве прокурора в Баткене

В Ошском городском суде завершилось судебное разбирательство по делу об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова.

Обвиняемым по делу проходит сотрудник УКС мэрии Баткена Мелис Калыков.

Судья, выслушав доводы сторон, приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.