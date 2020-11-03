Бывший президент Алмазбек Атамбаев заболел. У него бронхит

Бывший президент Алмазбек Атамбаев заболел. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, у него диагностирован бронхит. Тест на коронавирус он не сдавал. «Завтра, вероятнее всего, Алмазбека Атамбаева в суд не привезут. Назначено заседание по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Но мой подзащитный участвовать не сможет по состоянию здоровья», — сказал Сергей Слесарев.

Юрист добавил, что назначены даты судебных слушаний по уголовному делу, в которое вошли два эпизода — о модернизации Бишкекской ТЭЦ и незаконной выдаче лицензии на разработку месторождения Терек-Сай, а также по делу о коррупции при совершении сделки по приобретению и дальнейшему пользованию земельного участка в селе Кой-Таш.

«Уже прошли предварительные слушания. Но с грубыми нарушениями, поскольку без участия Алмазбека Атамбаева. По ТЭЦ и лицензии процесс назначен на 20 ноября, по участкам — на 6 ноября», — сказал Сергей Слесарев.

В производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. По двум — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года — идут судебные процессы. Алмазбек Атамбаев также проходит фигурантом по делу об организации массовых беспорядков 9 октября.