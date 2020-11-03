17:31
USD 81.80
EUR 95.16
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Бывший президент Алмазбек Атамбаев заболел. У него бронхит

Бывший президент Алмазбек Атамбаев заболел. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, у него диагностирован бронхит. Тест на коронавирус он не сдавал. «Завтра, вероятнее всего, Алмазбека Атамбаева в суд не привезут. Назначено заседание по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Но мой подзащитный участвовать не сможет по состоянию здоровья», — сказал Сергей Слесарев.

Юрист добавил, что назначены даты судебных слушаний по уголовному делу, в которое вошли два эпизода — о модернизации Бишкекской ТЭЦ и незаконной выдаче лицензии на разработку месторождения Терек-Сай, а также по делу о коррупции при совершении сделки по приобретению и дальнейшему пользованию земельного участка в селе Кой-Таш.

«Уже прошли предварительные слушания. Но с грубыми нарушениями, поскольку без участия Алмазбека Атамбаева. По ТЭЦ и лицензии процесс назначен на 20 ноября, по участкам — на 6 ноября», — сказал Сергей Слесарев.

В производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. По двум — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года — идут судебные процессы. Алмазбек Атамбаев также проходит фигурантом по делу об организации массовых беспорядков 9 октября. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171810/
просмотров: 1169
Версия для печати
Материалы по теме
Стало известно, когда Алмазбека Атамбаева переведут в ИК № 47
Алмазбек Атамбаев пожаловался на условия содержания в СИЗО-1 Бишкека
Омбудсмен навестит Алмазбека Атамбаева в СИЗО-1 Бишкека
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47
ГСИН: Алмазбека Атамбаева из СИЗО-1 переведут в другое учреждение
Алмазбека Атамбаева перевели в СИЗО-1 Бишкека. Он объявил голодовку
Верховный суд не стал сегодня рассматривать дело об освобождении Батукаева
Незаконное обогащение Атамбаева и Шадиева: в уголовном деле 140 томов
Освобождение Батукаева. Адвокаты потребуют вернуть дело на новое рассмотрение
Освобождение Батукаева. Около Верховного суда собрались сторонники Атамбаева
Популярные новости
Камчыбек Ташиев не&nbsp;собирается арестовывать Садыра Жапарова Камчыбек Ташиев не собирается арестовывать Садыра Жапарова
Центральная Азия может превратиться в&nbsp;безжизненную пустыню Центральная Азия может превратиться в безжизненную пустыню
Учитель из&nbsp;Жумгала попал на&nbsp;Мадагаскар и&nbsp;изменил мнение о&nbsp;системе образования Учитель из Жумгала попал на Мадагаскар и изменил мнение о системе образования
В&nbsp;Бишкеке блогера примотали к&nbsp;столбу. Зачем? В Бишкеке блогера примотали к столбу. Зачем?
Бизнес
Кредит на&nbsp;образование от&nbsp;банка &laquo;Бай-Тушум&raquo;&nbsp;&mdash; выгодная инвестиция в&nbsp;свое будущее Кредит на образование от банка «Бай-Тушум» — выгодная инвестиция в свое будущее
&laquo;Оптима Банк&raquo; получил награду в&nbsp;номинации Best Private Bank 2020 «Оптима Банк» получил награду в номинации Best Private Bank 2020
Любишь футбол? Тогда тебе к&nbsp;нам. Объявляется набор в&nbsp;Школу футбольного арбитра Любишь футбол? Тогда тебе к нам. Объявляется набор в Школу футбольного арбитра
Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов
3 ноября, вторник
17:27
Они сами пришли. Чиновники об учителях на встрече с Садыром Жапаровым в Оше Они сами пришли. Чиновники об учителях на встрече с Сад...
17:21
В Таласской области в отношении владельцев ресторанов возбудили уголовные дела
17:19
Камчыбек Ташиев: В Кыргызстане не будет бандитов и ОПГ
17:17
В ИВС ГУВД Бишкека задержанный зашил себе рот и пытался покончить с собой
17:12
Милиция установила личность женщины, напавшей на сотрудницу обменки в Кара-Суу