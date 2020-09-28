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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Дело Дуйшенбека Зилалиева

Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву вручены четыре уведомления о подозрении в совершении преступлений. Три из них — по обвинению в коррупции и одно — по легализации преступных доходов. Адвокат Сергей Слесарев рассказал 24.kg подробности.

По его словам, первое уведомление касается коррупции при совершении сделки приобретения и дальнейшего пользования земельным участком в селе Кой-Таш.

По версии следствия, действующий на тот момент глава государства выкупил землю у супруги Албека Ибраимова. Именно после продажи участка последний стал мэром Бишкека.

Второе обвинение также в коррупции — по делу о модернизации ТЭЦ. Материалы по Алмазбеку Атамбаеву выделены в отдельное производство. Его обвиняют в единоличном выборе подрядчика для реконструкции теплоцентрали, которой занималась китайская компания ТВЕА. Реконструкция обошлась Кыргызстану в $386 миллионов. Кредит начали выплачивать.

«Коррупцию моему подзащитному вменяют и по третьему эпизоду с незаконной выдачей лицензии на разработку месторождения Терек-Сай. С Алмазбеком Атамбаевым по делу проходят экс-директор Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Дуйшенбек Зилалиев и статс-секретарь ведомства Шерикул Султанов. Разрешительный документ получил, по версии следствия, некий бизнесмен Субихи Пархати. В этом же деле фигурируют фонд «Апрель» и телеканал «Апрель ТВ». По всем этим четырем пунктам — участок в Кой-Таше, модернизация ТЭЦ, выдача лицензии и продажа «Форума» — следствие завершено, обвинительные акты составлены, материалы переданы в Первомайский районный суд столицы. Даты разбирательств пока не назначены», — пояснил Сергей Слесарев.

По его данным, четвертый эпизод — легализация (отмывание) преступных доходов. Дело также связано с Субихи Пархати. Следствие утверждает, что в 2017 году Алмазбек Атамбаев получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».

Субихи Пархати является учредителем ОсОО «Инвестиционная компания «Хуасинь» и ОсОО «Азия профессионал». По информации портала «Открытый бюджет Министерства финансов», предприятия экономически неактивны и не отчисляли налог с прибыли. Он был задержан в октябре 2019-го.

В производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. По двум — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года — идут судебные процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166550/
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