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Общество

Омурбек Бабанов: Беспорядки 9 октября спровоцировали третьи силы

9 октября столкновение сторонников Садыра Жапарова и Алмазбека Атамбаева спровоцировали третьи силы. Об этом в прямом эфире радио «Азаттык» заявил бывший лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов.

По его словам, после столкновения на площади Ала-Тоо состоялась его встреча с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым.

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«С Садыром Жапаровым я встречался 13 октября. Мы говорили о событиях 9 октября. И Садыр Жапаров, и Камчыбек Ташиев сказали, что напали на нас не их сторонники. Они заявили, что строго следили за своими, чтобы не произошло столкновение. В тот же день мы встречались с Сооронбаем Жээнбековым, он сказал, что его сторонники поддержали Садыра Жапарова. Я думаю, тут работали третьи силы с желанием столкнуть всех», — заметил Омурбек Бабанов. 

Напомним, когда на центральной площади начался митинг сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова, сюда пришли люди, митингующие на Старой площади и поддерживающие Садыра Жапарова. Начались провокации. Неизвестные забросали камнями и бутылками бывшего президента и его сторонников. Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов и их приближенные покинули площадь, бросив своих сторонников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171661/
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