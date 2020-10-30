Кыргызстан использует только десятую часть потенциала в ЕАЭС

«У сельского хозяйства Кыргызстана огромный потенциал на рынке Евразийского экономического союза, но мы используем меньше 10 процентов», — заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

По его словам, страна должна четко понимать, какие у нее есть конкурентные преимущества перед другими государствами ЕАЭС. Он уверен, что не стоит заниматься всем подряд. В силу природных условий и ограниченных ресурсов Кыргызстан не может конкурировать с соседними государствами в некоторых отраслях. На них и не нужно делать ставку. Министр привел пример одного крестьянского хозяйства, которое занимается выращиванием семян.

«Мы поговорили с директором, который говорит, что если раньше делали ставки на зерновые культуры, то сейчас начинают работать с чесноком. В этой отрасли есть определенные субсидии, если фермеры хотят купить семена. Это делается для того, чтобы они могли бы покупать более качественные семена. Потихонечку крестьянские хозяйства переходят на более маржинальные и прибыльные отрасли», — отметил Тилек Токтогазиев.