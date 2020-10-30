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Общество
Сюжет: COVID-19

Как Минздрав увеличивает койки? Сокращает другие службы

Республиканский центр наркологии может потерять свое здание. В него хотят перевести Республиканский центр дерматовенерологии (РЦДВ). Об этом сообщает коллектив РЦН в своем обращении к руководству страны.

Они отмечают, что, по официальным статданным, в год у РЦДВ 600 пролеченных случаев, тогда как у РЦН — 5,5 тысячи человек.

«Эти официальные данные показывают потребность в каждой службе среди населения. В развитых странах, да и у наших соседних стран, отдельной кожвенерологической службы не существует, их специалисты оказывают только амбулаторную помощь при центрах семейной медицины. А то небольшое количество больных, нуждающихся в стационаре, получают лечение в инфекционных отделениях», — отмечают наркологи.

В обращении отмечается, что Минздрав КР без обсуждения со всеми сторонами принял решение в пользу РЦДВ, а службу наркологии физически присоединить к психиатрической службе за счет сокращения коечного фонда двух этих служб. «Но как показал опыт последних месяцев, число людей с постковидными осложнениями, как тяжелые алкогольные запои, суицидальные попытки и другие, растет в стране в прогрессии, и это требует дополнительных ресурсов и сил. На сегодняшний день при коечном фонде РЦН в 180 присутствуют в стационаре 185 пациентов», — добавили наркологи.

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В центре наркологии напомнили, что в период пандемии коллектив принял активное участие в борьбе с COVID-19, и на базе РЦН было развернуто 120 коек для лечения внебольничной пневмонии. За весь период было пролечено 273 пациента и всего три летальных исхода.

Отметим, что в марте 2020 года из-за вспышки коронавируса Минздрав поручил Республиканскому центру дерматовенерологии освободить здания. Сотрудников временно приютили в центре наркологии, а Минздрав пообещал предоставить один из корпусов Республиканского центра психического здоровья.

После критики в соцсетях и возмущений сотрудников РЦПЗ Минздрав решил изучить вопрос размещения РЦД в центре наркологии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171352/
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