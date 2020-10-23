Думала о суициде, прощалась со всеми. Как COVID-19 бьет по психике

В Кыргызстане вновь растет заболеваемость коронавирусом. Врачи заявили о повторных случаях заражения. А между тем многие еще не справились с последствиями ранее перенесенного вируса, как физиологическими, так и психологическими.

Своей историей с 24.kg поделилась бишкекчанка Малика Усенова (имя изменено). Вся ее семья переболела COVID-19 несколько месяцев назад.

Первым под удар попадает сон

Сначала это отразилось на сне. Не могла заснуть даже со снотворным. Малика Усенова

«Сначала была сильная тревожность за здоровье близких. Когда они выздоровели, стала переживать за себя. Ко всем известным симптомам COVID-19 добавилась зубная боль, а в то время стоматологии были закрыты на карантин, поэтому перед глазами была картинка того, как ползаю в муках ночью без обезболивающего. По мере ухудшения состояния добавлялись другие страхи — что умру от сепсиса, от боли», — вспоминает женщина.

«Если раньше снотворное пила по четвертинке таблетки, то потом довела себя до того, что стала принимать по три таблетки на ночь. И все равно очень плохо спала, утром раскалывалась голова. Начала забывать про капельницы, вставала с кровати, могла дернуть рукой. В голове все время вертелась мысль — от чего же я умру сначала. Коронавирус создает ощущение, что у тебя все болит, руки и ноги выламывает, внутренние органы как будто жжет», — рассказывает она.

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Психологи рекомендовали Малике делать дыхательные упражнения для самоуспокоения, но они ей не помогали: «После госпитализации в инфекционную больницу стало совсем страшно. Соседки по палате тоже нагоняли ужаса своими историями. Память в таких условиях отбивает напрочь. Забыла, что врач подходил и консультировал, устроила истерику, что медики меня боятся, как заразы, не подходят, что я останусь без помощи запертой в больнице, дома я хотя бы к кому-то могла обратиться. Врач попытался успокоить, настроить, чтобы я взяла себя в руки.

После этого занялась самобичеванием, появилось чувство вины за то, что поздно обратилась за медицинской помощью, за то, что врачи лечат, стараются, а мне кажется, что меня игнорируют. То депрессивный эпизод был, то паническая атака. Думала о суициде».

В какой-то момент я со всеми попрощалась, была стойкая уверенность, что теперь это точно конец. Малика Усенова

Апатия к жизни

По словам врачей, самое главное — не бояться и не паниковать. Этот вирус питается страхом. Малика Усенова

«Отвлекала только зарядка, еда, ходьба по палате, — добавляет она. — А потом меня выписали. Но дома я ничего не могла делать — ни спать, ни есть, ни с родными общаться. Обычно я плаксивая, а тут словно окаменела, плакать не могла. Мне говорят: «Вставай, ты выздоровела!» А я не хочу, цепляюсь за признаки ковида, в анализах что-то выискиваю.

«А как не бояться, если все нагнетают ситуацию, мол, вирус новый, неизученный, никто не знает, как лечить, и люди из группы риска умирают?! Стресс был настолько сильный, что забывала пить лекарства, из памяти «выпадали» события дня. После того как психиатр выписал успокоительное, стало легче, — признается она. — Знаю несколько случаев, когда людям, переболевшим коронавирусом, потребовалась госпитализация в Республиканский центр психического здоровья».

Борьба с последствия будет не быстрой

У переболевших коронавирусом нарушается сон, память, появляется быстрая утомляемость, усталость, раздражительность.

По словам психиатра Лилии Пантелеевой, психологическая реабилитация может продлиться несколько месяцев.

«Некоторые забывают какой-то промежуток времени дня, у других вообще весь день «выпадает». И это их пугает. Возможны панические атаки, особенно у тех, кто был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Начинаются приступы удушья, паника, накрывает страх смерти, появляется усиленное сердцебиение», — перечисляет возможные симптомы Лилия Пантелеева.

С чем это связано? «У больных коронавирусом был микротромбоз не только сосудов легкого, но и почек, сердца, мозга. Происходит поражение височной темпоральной зоны, а именно там находятся центры, отвечающие за эмоции, страх, тревогу, память, центр вкуса и обоняния», — поясняет психиатр.

Как помочь самому себе

Запахи ладана, лаванды, розмарина, тмина снижают уровень тревоги.

Специалисты советуют гулять, минимум 40 минут в день, соблюдать информационную гигиену (не смотреть новости вообще либо только утром или вечером), практиковать диафрагмальное дыхание, заняться тем, что увлекает (музыкой, подкастами, аудиокнигами, наукой), проводить ароматерапию.

Что касается алкоголя, к которому в стрессовой ситуации нередко прибегают люди, то он не поможет. «Он даст быстрый эффект релаксации, расслабления, но в последующем может ударить гораздо хуже по организму. Употребление алкоголя в стрессовой ситуации только усугубляет ее. Человек становится плаксивым, заряженным еще больше на раздражительность, агрессивность, конфликты в семье начинают нарастать», — подчеркивает Лилия Пантелеева.

Если тревога долго не угасает в течение дня, то следует обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. При необходимости специалист назначит антидепрессанты.