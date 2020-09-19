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Общество
Сюжеты: Новый коронавирус, Полезные советы

COVID-19. Как справиться со стрессом и сохранить психическое здоровье

У многих переболевших COVID-19 зашкаливает уровень тревожности. Несмотря на спад заболеваемости, на горячие линии психологической помощи все еще поступает много звонков.

На стрессовые ситуации все реагируют по-разному. Это зависит от прошлого человека, наличия хронических заболеваний и сообщества, в котором он живет. Страх и беспокойство по поводу заболевания могут быть выраженными и вызывать психические расстройства. Об этом говорится в последнем протоколе Минздрава КР по диагностике и лечению коронавируса. Психическому здоровью в документе отдельно уделили внимание. Вот на какие вопросы можно найти в нем ответы.

1

Кто может более активно реагировать на стресс?

Пожилые, люди с хроническими заболеваниями, подверженные более высокому риску осложненного течения COVID-19. Люди, которые заразились им и выписанные из больницы или зоны обсервации, а также дети и подростки, лица с психическими расстройствами, в том числе употребляющие психоактивные вещества.  

2

Какие могут быть симптомы стресса?

Страх и беспокойство о здоровье своем и своих близких, изменения сна или питания, сложность в концентрации внимания, обострение хронических заболеваний, увеличение употребления алкоголя, табака или других наркотических веществ.

3

Как позаботиться о своем здоровье?

Делать перерывы от просмотров, чтения или прослушивания новостей, в том числе в социальных сетях. Постоянное погружение в информацию о пандемии может привести к панике, неспособности сосредоточиться на других вещах (уход за детьми, сон, приготовление пищи и так далее).

Заботиться о своем физическом здоровье. Ежедневно делать несколько физических упражнений, медитировать. Стараться есть здоровую, сбалансированную пищу, регулярно заниматься спортом, высыпаться и избегать употребления алкоголя и наркотиков.

Найти время для релаксации и отдыха. Заняться теми делами, которые нравятся (чтение книг, рисование, рукоделие, настольные игры, изучение иностранного языка).

Общаться с людьми, к которым есть доверие, говорить о своих проблемах и самочувствии.

4

У меня есть ребенок. Как реагируют на стресс дети и подростки? 

Как и взрослые, не все дети реагируют на стресс одинаково. Родителям следует обратить внимание на такие изменения:

— чрезмерный плач или раздражение у детей младшего возраста;

— возвращение к детским формам поведения (ночное недержание мочи, сосание большого пальца);

— чрезмерное беспокойство или грусть;

— переедание или отказ от пищи, нарушение сна;

— раздражительность у подростков;

— нежелание выполнять школьные задания;

— нарушение концентрации;

— избегание деятельности, которая доставляла удовольствие в прошлом;

— необъяснимые головные боли или боли в теле;

— частые разговоры о смерти, страх смерти;

— употребление алкоголя, табака, наркотиков.

Дети и подростки чувствительно реагируют на то, что видят окружающие их взрослые.

Если родители, опекуны реагируют на COVID-19 спокойно и уверенно, то это может оказаться наилучшей поддержкой для их детей.
5

Как поддержать своего ребенка?

Найти время и поговорить о вспышке COVID-19, ответить на вопросы понятным языком. Заверить ребенка, подростка в том, что он в безопасности. Объяснить, что это нормально, если он расстроен. Поделиться знаниями и примерами, как справляться со своим стрессом, чтобы дети этому научились.

Ограничить освещение жизни семьи в социальных сетях. Дети могут неправильно истолковывать то, что слышат, или бояться того, чего не понимают. Соблюдать режим дня, включить в расписание уроки, время для отдыха и веселых занятий.

Ребенок должен высыпаться, делать физические упражнения и хорошо питаться.

Общаться с друзьями и членами семьи можно, используя дистанционные методы связи. 

6

Чем опасен стресс для медработников?

Медики часто испытывают чувства ответственности и долга. Постоянное переживание может спровоцировать эмоциональное выгорание. Поэтому важно управлять своим психическим и физическим здоровьем. Выделять достаточно времени для отдыха между сменами, употреблять здоровью пищу, делать физические упражнения на работе и дома (ходьба, приседания). Стараться оставаться на связи с семьей и друзьями (по телефону или онлайн). Избегать употребления алкоголя и табака.

Важно помнить: работа в условиях пандемии — это не спринт, это марафон.

Некоторые медработники могут подвергаться стигме со стороны семьи и общества из-за страха заражения. Что усложнит и без того сложную ситуацию. Необходимо обращаться к коллегам или руководству за советом и поддержкой, не стесняться поговорить и выговориться. Это помогает справиться со стрессом. 

7

Что рекомендуют выписанным из больниц, зоны обсервации?

У этой категории граждан возможны страх и беспокойство за здоровье, а также грусть, гнев или разочарование, поскольку друзья или близкие опасаются заразиться, даже если заражение не подтверждено. Может быть чувство вины за неспособность выполнять обычную работу или обязанности родителя во время госпитализации или обсервации.

В таких случаях советуют признать, что опасение заразиться может повлиять на любого и вызвать стресс; изучить симптомы, включая физические (усталость, физический дискомфорт) и психические (страх, отстраненность, чувство вины). Создать список личных занятий по уходу за собой, которые нравятся (заниматься спортом, читать книги, встречаться с семьей), отдохнуть от новостей.

Вирус — новый и неизученный, а все новое вызывает чувство неопределенности и незащищенности, провоцирует панику.

Если стресс мешает повседневной деятельности несколько дней подряд, необходимо обратиться к специалисту (психологу, психотерапевту, подготовленному семейному врачу).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164997/
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