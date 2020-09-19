COVID-19. Как справиться со стрессом и сохранить психическое здоровье

У многих переболевших COVID-19 зашкаливает уровень тревожности. Несмотря на спад заболеваемости, на горячие линии психологической помощи все еще поступает много звонков.

На стрессовые ситуации все реагируют по-разному. Это зависит от прошлого человека, наличия хронических заболеваний и сообщества, в котором он живет. Страх и беспокойство по поводу заболевания могут быть выраженными и вызывать психические расстройства. Об этом говорится в последнем протоколе Минздрава КР по диагностике и лечению коронавируса. Психическому здоровью в документе отдельно уделили внимание. Вот на какие вопросы можно найти в нем ответы.

1 Кто может более активно реагировать на стресс? Пожилые, люди с хроническими заболеваниями, подверженные более высокому риску осложненного течения COVID-19. Люди, которые заразились им и выписанные из больницы или зоны обсервации, а также дети и подростки, лица с психическими расстройствами, в том числе употребляющие психоактивные вещества.

2 Какие могут быть симптомы стресса? Страх и беспокойство о здоровье своем и своих близких, изменения сна или питания, сложность в концентрации внимания, обострение хронических заболеваний, увеличение употребления алкоголя, табака или других наркотических веществ.

3 Как позаботиться о своем здоровье? Делать перерывы от просмотров, чтения или прослушивания новостей, в том числе в социальных сетях. Постоянное погружение в информацию о пандемии может привести к панике, неспособности сосредоточиться на других вещах (уход за детьми, сон, приготовление пищи и так далее). Заботиться о своем физическом здоровье. Ежедневно делать несколько физических упражнений, медитировать. Стараться есть здоровую, сбалансированную пищу, регулярно заниматься спортом, высыпаться и избегать употребления алкоголя и наркотиков. Найти время для релаксации и отдыха. Заняться теми делами, которые нравятся (чтение книг, рисование, рукоделие, настольные игры, изучение иностранного языка). Общаться с людьми, к которым есть доверие, говорить о своих проблемах и самочувствии.

4 У меня есть ребенок. Как реагируют на стресс дети и подростки? Как и взрослые, не все дети реагируют на стресс одинаково. Родителям следует обратить внимание на такие изменения: — чрезмерный плач или раздражение у детей младшего возраста; — возвращение к детским формам поведения (ночное недержание мочи, сосание большого пальца); — чрезмерное беспокойство или грусть; — переедание или отказ от пищи, нарушение сна; — раздражительность у подростков; — нежелание выполнять школьные задания; — нарушение концентрации; — избегание деятельности, которая доставляла удовольствие в прошлом; — необъяснимые головные боли или боли в теле; — частые разговоры о смерти, страх смерти; — употребление алкоголя, табака, наркотиков. Дети и подростки чувствительно реагируют на то, что видят окружающие их взрослые. Если родители, опекуны реагируют на COVID-19 спокойно и уверенно, то это может оказаться наилучшей поддержкой для их детей.

5 Как поддержать своего ребенка? Найти время и поговорить о вспышке COVID-19, ответить на вопросы понятным языком. Заверить ребенка, подростка в том, что он в безопасности. Объяснить, что это нормально, если он расстроен. Поделиться знаниями и примерами, как справляться со своим стрессом, чтобы дети этому научились. Ограничить освещение жизни семьи в социальных сетях. Дети могут неправильно истолковывать то, что слышат, или бояться того, чего не понимают. Соблюдать режим дня, включить в расписание уроки, время для отдыха и веселых занятий. Ребенок должен высыпаться, делать физические упражнения и хорошо питаться. Общаться с друзьями и членами семьи можно, используя дистанционные методы связи.

6 Чем опасен стресс для медработников? Медики часто испытывают чувства ответственности и долга. Постоянное переживание может спровоцировать эмоциональное выгорание. Поэтому важно управлять своим психическим и физическим здоровьем. Выделять достаточно времени для отдыха между сменами, употреблять здоровью пищу, делать физические упражнения на работе и дома (ходьба, приседания). Стараться оставаться на связи с семьей и друзьями (по телефону или онлайн). Избегать употребления алкоголя и табака. Важно помнить: работа в условиях пандемии — это не спринт, это марафон. Некоторые медработники могут подвергаться стигме со стороны семьи и общества из-за страха заражения. Что усложнит и без того сложную ситуацию. Необходимо обращаться к коллегам или руководству за советом и поддержкой, не стесняться поговорить и выговориться. Это помогает справиться со стрессом.