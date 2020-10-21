Сотрудник МВД потребовал, чтобы весь состав ЦИК немедленно явился на допрос

Сотрудник второго отдела МВД Борубашев сегодня пришел в ЦИК и потребовал, чтобы весь состав избирательной комиссии явился на допрос. Информацию 24.kg подтвердили в ведомстве.

По словам члена ЦИК Гульнары Джурабаевой, пришел мужчина, представился сотрудником МВД и вызвал всех на допрос. «Когда мы поинтересовались, по какому делу нас вызывают, он сказал по беспорядкам 5 октября», — добавила она.

В аппарате ведомства проинформировали, что ЦИК работает в штатном режиме, все на своих рабочих местах.

Пресс-служба МВД пока недоступна для комментариев.

Напомним, сегодня ЦИК объявила дату повторных выборов в Жогорку Кенеш. Они состоятся 20 декабря 2020 года. Голосование пройдет по новым правилам — депутаты Жогорку Кенеша должны сегодня решить вопрос о снижении суммы залога и порога.