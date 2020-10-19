14:04
USD 81.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Бишкекские школьники продолжат обучение в онлайн-режиме

Бишкекские школьники — учащиеся 1-6-х классов — продолжат обучение в онлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, такую рекомендацию дал глава Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН), главный санитарный врач Бишкека Кубан Кундашев. А управление образования столичной мэрии к ней прислушалось. В то же время в муниципалитете отметили, что готовы в любую минуту начать обучение и в традиционном формате. Здания и прилегающие территории школ прошли дезинфекцию, каждый руководитель ознакомлен с алгоритмом действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции при возобновлении деятельности общеобразовательных организаций КР.

Согласно алгоритмам в каждой школе установлен входной фильтр, масочный режим, каждый педагог и классный руководитель обязан обеспечить воздушный режим, а также будет вести журнал здоровья на каждого ребенка.

«В Бишкеке за сентябрь зарегистрировано 439 детей в возрасте от 7 до 16 лет с ОРВИ, а за две недели октября — 425 детей, коронавирусной инфекции — 33 случая. Дети получают лечение согласно алгоритмам Минздрава КР», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что согласно рекомендациям ВОЗ, если число заболевших респираторными вирусными инфекциями учащихся будет превышать более 20 процентов, то учебный процесс должен быть незамедлительно прерван.

С 1 сентября в учебные заведения ходили только первоклассники, остальные занимались в дистанционном режиме. С 6 октября учебу в офлайн-режиме должны были начать ученики 2-6-х классов. Однако из-за беспорядков после парламентских выборов всех учащихся перевели на учебу онлайн.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169835/
просмотров: 1065
Версия для печати
Материалы по теме
В жилмассиве «Мурас Ордо» начали прокладывать канализацию к новой школе
Полезное с приятным. После голосования президент посмотрел, как строят школу
Старшеклассники некоторых частных школ учатся офлайн. В МОиН опровергают
Каждый пятый ученик в школах Бишкека из социально уязвимой семьи
Всего четыре школы в Бишкеке получили за год акты на земельные участки
В гимназии Бишкека учеников со слабой успеваемостью просят уйти
Директора школ пожаловались вице-мэру на многочисленные проверки и отчеты
Лучшие школы Бишкека. Мэрия опубликовала рейтинг
В бишкекской школе № 78 и детсаду № 148 назначены новые руководители
Учителей школ Бишкека обязали собирать данные о переболевших учениках
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома
Вторая волна COVID-19. Как не&nbsp;заразиться коронавирусом Вторая волна COVID-19. Как не заразиться коронавирусом
Чьи автобусы привозят на&nbsp;митинги сторонников премьера Садыра Жапарова Чьи автобусы привозят на митинги сторонников премьера Садыра Жапарова
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 554 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 52&nbsp;044 В КР выявили 554 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 52 044
Бизнес
Уже в&nbsp;это воскресенье бой Хабиба и&nbsp;Гэтжи. Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Уже в это воскресенье бой Хабиба и Гэтжи. Смотрите в приложении O!TV
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
Как суды и&nbsp;следователи российского бизнесмена &laquo;кошмарят&raquo; Как суды и следователи российского бизнесмена «кошмарят»
Почему пульсоксиметр должен быть в&nbsp;каждой аптечке и&nbsp;где его купить? Почему пульсоксиметр должен быть в каждой аптечке и где его купить?
19 октября, понедельник
13:49
В Джалал-Абадской области новый полпред правительства В Джалал-Абадской области новый полпред правительства
13:31
У Российско-Кыргызского фонда развития появился новый глава
13:29
Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат
13:18
Бишкекские школьники продолжат обучение в онлайн-режиме
12:57
Экс-зампредседателя ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева вызвали на допрос в ГКНБ