Бишкекские школьники продолжат обучение в онлайн-режиме

Бишкекские школьники — учащиеся 1-6-х классов — продолжат обучение в онлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, такую рекомендацию дал глава Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН), главный санитарный врач Бишкека Кубан Кундашев. А управление образования столичной мэрии к ней прислушалось. В то же время в муниципалитете отметили, что готовы в любую минуту начать обучение и в традиционном формате. Здания и прилегающие территории школ прошли дезинфекцию, каждый руководитель ознакомлен с алгоритмом действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции при возобновлении деятельности общеобразовательных организаций КР.

Согласно алгоритмам в каждой школе установлен входной фильтр, масочный режим, каждый педагог и классный руководитель обязан обеспечить воздушный режим, а также будет вести журнал здоровья на каждого ребенка.

«В Бишкеке за сентябрь зарегистрировано 439 детей в возрасте от 7 до 16 лет с ОРВИ, а за две недели октября — 425 детей, коронавирусной инфекции — 33 случая. Дети получают лечение согласно алгоритмам Минздрава КР», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что согласно рекомендациям ВОЗ, если число заболевших респираторными вирусными инфекциями учащихся будет превышать более 20 процентов, то учебный процесс должен быть незамедлительно прерван.

С 1 сентября в учебные заведения ходили только первоклассники, остальные занимались в дистанционном режиме. С 6 октября учебу в офлайн-режиме должны были начать ученики 2-6-х классов. Однако из-за беспорядков после парламентских выборов всех учащихся перевели на учебу онлайн.