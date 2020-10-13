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Общество
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Дело Алмазбека Атамбаева

Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву

Бывший президент Алмазбек Атамбаев вновь водворен в СИЗО ГКНБ на основании приговора суда по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Об этом заявили в пресс-центре госкомитета.

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Уточняется, что в настоящий момент в суде рассматривается уголовное дело по событиям в селе Кой-Таш в 2019 году.

«Во время событий в ночь на 6 октября судья Первомайского районного суда Бишкека под давлением подписал постановление об изменении меры пресечения. По данному факту межведомственной следственной группой расследуется досудебное производство и рассматривается вопрос об отмене этого постановления», — прокомментировали в пресс-центре.

Напомним, что после беспорядков на площади Ала-Тоо 9 октября ГКНБ задержал бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, однако меру пресечения ему до сих пор не избрали. Накануне суд избрал меру пресечения остальным обвиняемым по делу, в частности, Темирлану Султанбекову, Фариду Ниязову, Канату Сагымбаеву. Они все заключены под стражу на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169078/
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